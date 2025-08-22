Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasında olası bir yavaşlamanın enflasyon endişelerini azaltabileceğini belirterek, merkez bankasının gelecek ayki toplantısında faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi. Powell, artan işgücü piyasası riskleri ve değişen ekonomik görünüm nedeniyle para politikası duruşunu ayarlamanın gerekebileceğini ifade etti.

"Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor" diyen Powell, teslim edilmek üzere hazırlanan konuşmasında, işgücü piyasaları istikrarlı görünse de, "hem işçi arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan ilginç bir denge olduğunu" belirtti. Bu durumun, beklenenden daha kötü işgücü piyasası sonuçları risklerinin arttığı "alışılmadık bir duruma" yol açtığını söyledi. Powell, "Ve bu riskler gerçekleşirse, hızla, keskin bir şekilde artan işten çıkarmalar ve yükselen işsizlik şeklinde kendini gösterebilir" dedi.

Agresif faiz indirim serisi beklentileri yumuşadı

Powell'ın bu yorumları, Başkan Trump ve üst düzey danışmanlarının Fed'i agresif bir şekilde faiz oranlarını düşürmeye çağırdığı olağanüstü yoğun bir baskı döneminin ardından geldi. Yine de Powell'ın yorumları, dört yıldan uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedeflerinin üzerinde seyreden enflasyon endişelerine işaret ederek, agresif bir faiz indirimi serisi beklentilerini yumuşattı.

Powell, tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin "artık açıkça görülebilir" olduğunu ve önümüzdeki aylarda birikeceğini söyledi. Fed için soru, bu fiyat artışlarının "devam eden bir enflasyon sorunu riskini önemli ölçüde artırıp artırmayacağı" idi.

"Tarifelerle artan mal fiyatlarında etki kısa ömürlü olabilir"

Powell ilk kez, tarifeler nedeniyle artan mal fiyatlarının etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağına dair temel senaryo tahminine biraz daha fazla güven duyduğunu belirtti. Tek seferlik bir fiyat artışının mutlaka "hepsini bir kerede" anlamına gelmediği, çünkü tarife artışlarının tedarik zincirlerine yayılmasının zaman alacağını vurguladı.

Ancak Powell, tarifelerden kaynaklanan maliyet artışlarının daha kalıcı bir enflasyon sorununu tetikleyebileceğini, örneğin enflasyona göre ayarlanmış gelirlerinin düştüğünü gören işçilerin işverenlerden daha yüksek ücretler talep etmesi durumunda bunun mümkün olduğunu söyledi. "İşgücü piyasasının özellikle sıkı olmadığı ve artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu göz önüne alındığında, bu sonucun pek olası görünmediğini" ekledi.

Merkez bankasının ayrıca tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki enflasyon beklentilerinin yükselmemesini sağlamaya yüksek derecede odaklanacağını söyledi. Birçok ekonomist ve merkez bankacısı, bu yüksek enflasyon beklentilerinin kendi kendini gerçekleştirebileceğine inanıyor. "Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın devam eden bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Sonuç olarak, geçici de olsa daha yüksek enflasyon riski ve işgücü piyasasında yumuşama, Fed'i "zorlu bir duruma" sokuyor. Fed'in bir yıl öncesine göre faiz oranlarını 1 yüzde puanı düşürmüş olması nedeniyle, oranların biraz daha az kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu ve Fed'in "politika duruşumuzdaki değişiklikleri değerlendirirken dikkatli ilerlemesine" olanak tanıdığını söyledi.