Fed Başkanı Warsh'ın Kongre sunumları takip edilecek
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, bu hafta Kongre'de iki gün üst üste para politikasına ilişkin sunum yapacak. Warsh'ın ilk Kongre sunumları, büyük bankaların bilanço açıklamaları ve haziran ayı enflasyon verileriyle aynı döneme denk geliyor.
Warsh, 14 Temmuz Salı günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verisinin açıklanmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Fed Başkanı, çarşamba günü ise üretici enflasyonu (ÜFE) verisinin ardından Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. İki sunumun da TSİ 17.00'de başlaması bekleniyor.
Haziran ayı enflasyon verilerinin, Kongre üyelerinin Warsh'ın faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerini şekillendirmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.