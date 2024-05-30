Fed Başkanı Williams, enflasyonun düşeceğinden emin

New York Fed Başkanı Williams CNBC’ye yaptığı açıklamada enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak yıl sonuna doğru düşeceğine inandığını söyledi.

Bloomberght'nin haberine göre Williams, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağını henüz öngörmediğini, verilere bağlı olarak karar alacaklarını dile getirdi. Para politikasında düzenleme yapmak için aceleci olmayacaklarını belirten Williams enflasyonun bu yıl büyük oranda tahminlerden yüksek seyrettiğini ve önemli bir ilerleme kaydedemediklerini ifade etti.

Williams “Para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğunu ve ekonomiyi belli bir dengeye oturttuğunu düşünüyorum. Daha sonra bir noktada faizlerin veriler ışığında düşmesi gerekecek. Zamanlaması ise hedeflere ne kadar sürede ulaşacağımıza bağlı olacak” değerlendirmesini yaptı.

Williams politikanın kısıtlayıcı olduğunu ve Fed’in hedefine ulaşması konusunda destekleyici olduğunu söyledi.

Piyasalarda yıl başında Fed’den agresif faiz artışı beklenirken tahminlerden yüksek gelen enflasyon verileri bu beklentiyi önemli ölçüde değiştirdi.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını kaydeden yetkili, enflasyonun hala hedeflerinin üzerinde seyrettiğini belirterek “PCE enflasyonun bu sene yüzde 2,5’e, 2025’te yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz” dedi. Williams 2024’te büyümenin yüzde 2-2,5 aralığında olacağını da öngördü.