Fed başkanlığı için koltuk yarış kızışıyor!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Jerome Powell'ın yerine Fed Başkanı olacak kişi yarışının beş adaya indiğini bildirdi. Adaylar Christopher Waller, Kevin Warsh, Kevin Hassett, Michelle Bowman ve Rick Rieder olarak belirlendi.

Görüşme sürecini yöneten Bessent, ikinci tur mülakatlar yapmayı planladığını ve Şükran Günü tatilinden sonra Başkan Donald Trump'a finalistlerden oluşan "iyi bir liste" sunmayı hedeflediğini söyledi.

Trump, gelecek Fed Başkanı için seçimini yıl sonundan önce açıklamayı beklediğini belirterek, "Şu anda hiç de akıllı olmayan birine sahibiz" dedi. Başkan ayrıca Bessent'in merkez bankasındaki en üst görevi almak için Hazine Bakanlığı görevinden ayrılmasının beklenmediğini vurguladı.

Fed Başkanlığı, ABD para politikasının belirlenmesinde kritik bir rol oynar ve atama, küresel finansal piyasalar için önemli sonuçlar doğurabilir. Trump'ın yıl sonuna kadar bir karar vermesi bekleniyor ve bu süreçte beş finalist arasından nihai seçim yapılacak.