  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. FED başkanlığı için sona gelindi: Beyaz Saray, Kevin Warsh'u Senato'ya sundu
Beyaz Saray, Kevin Warsh'ın FED başkanlığına adaylığını Senato'ya sundu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'un bugün ABD Senatosu'na Eski Fed Yöneticisi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

1 Şubat'ta göreve gelecek

Beyaz Saray internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, 15 Mayıs'ta görev süresi sona erecek olan Jerome Powell'ın yerine geçecek olan Warsh, 1 Şubat'ta başlayacak dört yıllık bir dönem için görev yapacak.

Warsh'ın , Fed Başkanı senatonun onayına sunulacak.