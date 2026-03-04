FED başkanlığı için sona gelindi: Beyaz Saray, Kevin Warsh'u Senato'ya sundu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'un bugün ABD Senatosu'na Eski Fed Yöneticisi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

1 Şubat'ta göreve gelecek

Beyaz Saray internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, 15 Mayıs'ta görev süresi sona erecek olan Jerome Powell'ın yerine geçecek olan Warsh, 1 Şubat'ta başlayacak dört yıllık bir dönem için görev yapacak.

Warsh'ın , Fed Başkanı senatonun onayına sunulacak.