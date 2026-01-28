Fed başkanlığında bahisler hangi isme işaret ediyor?

BlackRock’un tahvil yatırımlarından sorumlu yöneticisi Rick Rieder, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesinin ardından yerine geçecek isim olarak öne çıkıyor. Tahmin piyasası Kalshi’ye göre Rieder’in Fed başkanı olma olasılığı yüzde 48’e yükseldi.

Eski Fed Guvernörü Kevin Warsh’ın şansı yüzde 31, mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller’ın olasılığı ise yüzde 8 olarak belirlendi. Başkanın ekonomik danışmanı Kevin Hassett’in şansı da benzer seviyelerde bulunuyor.

Powell, 2018’den bu yana Fed başkanlığı görevini yürütüyor. Görev süresi mayıs ayında sona erecek olsa da 2028’e kadar guvernör olarak kalabilecek. Rieder’in şansı yıl başından bu yana belirgin şekilde arttı.

Diğer adaylar güç kaybetti

Evercore ISI analistleri, Rieder’in faizlerde güvercin tutum sergileyerek bu yıl üç indirim talep edebileceğini belirtti. Analistler, verimlilik dinamiklerinin güçlü olduğunu, tarifelerden kaynaklanan enflasyon baskısının azalmakta olduğunu ve iş gücü ile düşük gelirli tüketiciler üzerindeki baskıların faiz indirimlerini desteklediğini ifade etti.

American Enterprise Institute direktörü Michael Strain, Rieder’in yükselişinin Başkan Donald Trump’ın diğer adaylardan duyduğu memnuniyetsizliği yansıttığını söyledi. Strain, Trump’ın ilk tercihinin Hazine Bakanı Scott Bessent olduğunu, ancak Bessent’in göreve ilgisiz göründüğünü belirtti.