Fed beklentileri çeşitlendi! Ekonomistler ne diyor?

UOB, şubat ayı ABD enflasyonunun beklentilerin altında çıkmasının bir miktar rahatlama sağladığını, ancak gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin önümüzdeki aylarda test edileceğini söyledi.

Kıdemli ekonomist Alvin Liew, ABD'nin tarife belirsizliği ve diğer politikalarının enflasyon riskini yüksek tuttuğunu savundu.

Liew'e göre, mal enflasyonu şubat ayında ılımlı görünse de Başkan Trump'ın Çin ve diğer büyük ticaret ortaklarının yanı sıra önemli ürünlere yönelik gümrük vergileri etkisini göstermeye başladıkça enflasyonun yükselmesi bekleniyor.

Liew, büyümeye yönelik aşağı yönlü risk artarken, Trump politikasındaki belirsizliğin Fed'in daha uzun süre beklemede kalması gerektiğini savunmaya devam edeceğini öne sürerken, UOB, Fed'in ikinci çeyrekte 25 baz puanlık bir indirim yapmasını ve ardından yılın geri kalanında faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Fed'in faiz indirimlerine başlaması için her şey yolunda değil

BMI baş ekonomisti Cedric Chehab, ABD'nin son enflasyon rakamlarının daha iyi göründüğünü, ancak ABD büyümesinde bir şok yaşanmadığı sürece Fed'in faiz indirimlerine yeniden başlaması için her şeyin yolunda gitmediğini öne sürdü.

Chehab, ABD'deki dezenflasyonun büyük bir kısmının son aylarda mal fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklandığını belirtti.

Trump yönetiminin mallara uygulayacağı büyük gümrük vergilerinin çok yakında fiyatlarda bir sıçrama yaratabileceğini, bunun da malların yeniden enflasyona katkıda bulunacağı anlamına geldiğini söyleye Chehab, "Bu durumun yakın vadede enflasyon tahmininde bulunmayı ve Fed'in doğru yönlendirmede bulunmasını zorlaştırdı" ifadelerini kullandı

Nomura, Fed'den bu yıl faiz indirimi beklemiyor

ABD'de tüketici enflasyonu şubat ayında geriledi ancak Nomura ekonomistleri Fed'in bu yıl faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyor.

Çekirdek PCE enflasyonunda daha yüksek ağırlığa sahip olan TÜFE bileşenlerinin Nomura'nın beklediğinden daha güçlü gelmesi, şubat ayı çekirdek PCE enflasyonu için tahminini daha önce öngörülen %0,28'den %0,32'ye yükseltmesine yol açtı.

Nomura, “TÜFE'nin PCE ile ilgili bileşenlerindeki güç, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmaması yönündeki çağrımızı destekliyor” dedi.

ÜFE verilerinde bir sürpriz yaşanmaması halinde, çekirdek PCE enflasyonunun Fed'in faiz indirimlerine devam etme konusunda daha temkinli davranmasına yol açacağını belirten Nomura, yüksek gümrük tarifelerinin tüketici fiyatları üzerindeki etkisini görmek için henüz çok erken olsa da enflasyon baskısı ve politika kaynaklı yukarı yönlü risklerin birleşiminin şahin bir Fed yaklaşımını destekleyeceğini savundu.