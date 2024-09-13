Fed beklentileri ikiye bölündü: Faiz indirimine nasıl başlanmalı?

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi döngüsünün 18 Eylül’de yapılacak toplantıda başlaması beklenirken, piyasalarda beklentiler ve fiyatlamalar 25 ila 50 baz puan aralığında bölünmüş görünüyor.

DZ Bank analisti Birgit Henseler, para piyasalarının Fed'in ilk faiz indiriminin boyutu konusunda 25 baz puan ile 50 baz puan arasında bölündüğünü, ancak Fed'in büyük bir hamle yapmaması için birkaç neden olduğunu söyledi.

Henseler, “Ne işgücü piyasası verileri ne de son açıklanan enflasyon oranı keskin bir faiz indirimine ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.

Analist, işgücü piyasasındaki durumun ekonomik bir çöküşten ziyade ekonomik bir yavaşlamaya işaret ettiğini, çekirdek enflasyon oranının ise son zamanlarda konut ve diğer hizmetler için daha yüksek maliyetler nedeniyle birçok piyasa katılımcısının beklediğinden biraz daha inatçı olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Dudley: Fed'in 50 baz puan faiz indirmesi için güçlü gerekçe var

New York Fed eski Başkanı Bill Dudley, Fed'de 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklemek için güçlü bir gerekçe olduğunu söyledi.

Bretton Woods Komitesi'nin Finansın Geleceği Forumu'nda konuşan Dudley, "Bence 50 baz puan indirim için güçlü bir gerekçe var, bunu yapacaklar mı, yapmayacaklar mı?" dedi.

Şu anda faiz oranlarının ABD ekonomisi için nötr oran olarak adlandırılan ve politikanın ne kısıtlayıcı ne de uyumlaştırıcı olduğu oranın 150-200 baz puan üzerinde olduğunu savunan Dudley, "Yani soru şu: Neden sadece başlamıyorsunuz?"

Dudley, daha önce Fed'in temmuz ayında faiz indirimine başlayacağını öngörmüştü.

ANZ, Fed'den toplamda 200 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor

ANZ, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda toplamı 200 baz puanı bulacak bir faiz indirim döngüsüne başlayacağını öngördü.

ANZ'nin G3 ekonomisi başkanı Brian Martin, önümüzdeki gevşeme döngüsünde 200 baz puanlık indirim beklediğini söylerken, ABD'deki finansal ve ekonomik koşulların gevşeme döngüsüne güçlü bir başlangıç yapılacağına işaret etmediğini belirtti. İşgücü piyasası koşullarında önemli bir bozulma olması halinde daha hızlı bir gevşeme temposunun haklı görülebileceğini de ekledi.

ANZ, FOMC'nin nokta grafiğinin 2024 ve 2025 yıllarında aşağı kayacağını, çünkü üyelerin bu dönemde daha fazla faiz indirimine ihtiyaç duyulacağını öngördüğünü tahmin ediyor

Rieder, Fed'den 25 baz puan faiz indirimi bekliyor

BlackRock Sabit Getirililer Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder'e göre, Fed'in önümüzdeki hafta gösterge borç verme faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Rieder, “Fed'in daha erken hareket etmesi gerektiğini ve bize kalsa Eylül toplantısında 50 baz puan indirim yapacağımızı savunsak da, enflasyon verilerinin Fed'in önümüzdeki toplantıda 25 baz puan ile başlayarak politika faizini istikrarlı ve ölçülü bir şekilde normalleştirmeye devam edeceğini teyit ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Fed'den 50 baz puan faiz indirimi beklentilerinin canlanması Euro'yu güçlendirdi

Unicredit Research'e göre, Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısının kademeli faiz indirimlerini desteklemesinin ardından Euro, dolar karşısında yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta büyük bir faiz indirimine gideceği yönündeki söylentiler artıyor.

Unicredit analistleri, “Yatırımcılar, 17 Ekim'deki bir sonraki ECB toplantısı kadar erken bir tarihte başka bir faiz indirimi beklentilerini güçlü bir şekilde azalttı (bir sonraki hamlenin aralık ayında yapılmasını bekliyoruz)” dedi.

Bu arada, Fed'in çarşamba günü 50 baz puanlık bir indirim yapacağı spekülasyonu yeniden gündeme geldi. Ancak analistler, TSİ 17:00'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven anketi Euro için daha fazla kazanımı sınırlayabileceğini ifade ettiler.

Euro/dolar paritesi güne yükselişle başlarken, 1,108 seviyelerinde karşılık buluyor.