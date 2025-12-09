Fed beklentisiyle küresel hisse fonlarına yüksek giriş oldu

Küresel hisse senedi fonları, bu hafta Fed tarafından olası bir faiz indirimine yönelik beklentilerin risk iştahını artırmasıyla, 3 Aralık haftasında kayda değer net girişler çekti.

Lipper verilerine göre, yatırımcılar söz konusu hafta net 7.93 milyar dolar değerinde küresel hisse senedi fonu satın aldı. Bu, bir önceki hafta gerçekleşen yaklaşık 6.41 milyar dolarlık net satışlardan bir geri dönüşü işaret etti. CME Fed Watch aracı, yatırımcıların çarşamba günü yüzde 89.6 olasılıkla 25 baz puanlık bir Fed indirimi fiyatlandırdığını gösteriyor.

Avrupa ve Asya hisse senedi fonları sırasıyla 6.62 milyar dolar ve 2.69 milyar dolar net haftalık alım gördü. Öte yandan, ABD hisse senedi fonları, 3.52 milyar dolar değerinde olmak üzere art arda ikinci hafta net çıkışla karşılaştı.

Üç haftanın en yüksek girişi

Sektörel fonlara 1.41 milyar dolarlık haftalık giriş, üç haftanın en yükseği oldu. Sanayi ve finans sektörleri fonları sırasıyla kayda değer 495 milyon dolar ve 336 milyon dolar net çekti.

Küresel tahvil fonları, bir önceki haftaki 7.38 milyar dolarlık net alımın biraz üzerinde, 8.61 milyar dolarlık haftalık net alım gördü. Para piyasası fonları ise, üç haftalık ılımlı çıkışların ardından keskin bir şekilde 110.4 milyar dolar çekti.

Son 1,5 ayın en büyük altın alımı

Altın ve kıymetli madenler emtia fonları, net 1.93 milyar dolar değerinde, altı haftanın en büyük haftalık net alımını gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan piyasalarda, yatırımcılar altı haftadır net alım yaparak hisse senedi fonlarına 3.11 milyar dolar yatırdı. Toplam 28,796 fonu kapsayan verilere göre, ayrıca 682 milyon dolar değerinde tahvil fonu satın aldılar.