Fed belirsizliği büyüyor: Zıt senaryolar masada

ABD’de piyasaların odağı bir kez daha Fed’e çevrilirken, faiz patikasına ilişkin ayrışan beklentiler dikkat çekiyor. Bir tarafta zayıflayan iş gücü piyasası ve gerileyen petrol fiyatlarının Fed’i faiz indirimine yaklaştırdığı görüşü öne çıkarken, diğer tarafta kalıcı enflasyon baskılarının faiz artışı ihtimalini masada tuttuğuna yönelik değerlendirmeler güç kazanıyor.

Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleşecek toplantı öncesinde piyasalarda belirsizlik artmış görünüyor.

Citigroup, Fed'den bu yıl üç faiz indirimi bekliyor

Citigroup Baş ABD Ekonomisti Andrew Hollenhorst, iş gücü piyasasının zayıflaması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD Merkez Bankasının bu yıl faiz indirimine gideceğini öngördü.

Hollenhorst, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşmadan söz etmesinin ardından enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed Başkanı Kevin Warsh'a bu haftaki para politikası toplantısında daha güvercin bir yaklaşım sergileme alanı sağlayacağını belirtti.

Brent petrolün salı günü üç aydan uzun süredir ilk kez varil başına 80 doların altına gerilediğine dikkat çeken Hollenhorst, daha önce enflasyonist baskı oluşturan enerji fiyatlarının artık deflasyonist etki yaratmaya başladığını söyledi.

Hollenhorst, Fed yetkililerinin politika metninden gevşeme eğilimine ilişkin ifadeyi çıkarabileceğini ve bu yıl faiz indirimi öngörülmediğini gösteren tahminler yayımlayabileceğini ifade etti.

Buna karşın Citigroup'un temel senaryosu, iş gücü piyasasının önümüzdeki aylarda zayıflaması koşuluyla eylül ayında başlayacak şekilde 2026'da üç faiz indirimi yapılması yönünde. İş gücü piyasasında beklenen bozulmanın gerçekleşmemesi halinde indirimlerin 2027'ye ertelenebileceği belirtildi.

Fed'in eylül ayında faiz artışına başlama riski

Citadel Securities, enflasyonun daha kalıcı ve geniş tabanlı bir hal almasıyla birlikte Federal Reserve'in (Fed) Eylül ayı itibarıyla faiz artışlarına başlama ihtimalinin yükseldiğini düşünüyor.

Firmanın makro strateji başkanı Frank Flight, bu değerlendirmeyi müşterilere gönderilen bir raporda, ABD ile İran'ın çatışmayı sona erdiren geçici bir barış anlaşmasına vardığını duyurmasının ardından petrol fiyatları gerilese de savaş sürecinde enflasyon baskılarının daha da yerleşik hale geldiğini yazdı.

Gevşek finansal koşullar, devam eden tedarik zinciri aksaklıkları, yeniden ivme kazanan işgücü piyasası ve yapay zekâ yatırımlarındaki artış fiyat baskılarını canlı tutmaya devam ediyor.

Bu tabloda Fed Başkanı Kevin Warsh'ın çarşamba günkü ilk para politikası toplantısında daha şahin bir ton benimseyebileceğini belirten Flight, Eylül, Aralık ve Mart 2027'de faiz artışı risklerinin biriktiğine dikkat çekti. Bu öngörü mevcut piyasa fiyatlamasının çok ötesinde; faiz swapları Eylül artışı için yaklaşık üçte bir olasılığa işaret ediyor.

"Kanıtlar, politikanın açıkça şahin bir yönde hareket etmesi gerektiğine işaret ediyor ve Warsh'ın piyasanın güvercin önyargısını doğrulamak yerine enflasyon güvenilirliğini korumayı tercih edeceğini düşünüyoruz" diye yazan Flight, bu durumun işgücü piyasasında zaten görünür olduğunu ekledi. Ücret artışı konjonktürel sektörlerde en hızlı şekilde ivmeleniyor; tüketici fiyatları bileşenlerinin giderek artan bir kısmı yıllıklandırılmış bazda %3'ün üzerinde artış kaydediyor.

Flight, politika yapıcıların Çarşamba toplantısında gelecekteki faiz artışlarını destekleyecek daha şahin tahminler açıklayabileceğini öngörüyor. En az beş yetkilinin 2026 için %3'ün üzerinde çekirdek enflasyon ve biraz daha düşük işsizlik oranı projeksiyonlarıyla birlikte artış sinyali verebileceğini belirtiyor.

Flight'a göre bu tablo, faiz politikasını enflasyon ve işsizlik oranına bağlayan Taylor Kuralı çerçevesinde bu yıl yaklaşık 75 baz puanlık bir parasal sıkılaştırmayı işaret ediyor. Fed'in temmuz ayı itibarıyla sıkılaştırma yönünde bir eğilime geçerek Eylül artışının zeminini hazırlayabileceğini de vurguluyor.