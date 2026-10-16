Fed bilançosu ve rezervlerde 8 milyar dolarlık artış neye işaret ediyor?

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Fed'in haftalık bilançosunu ortaya koyan H.4.1 raporuna göre, Merkez Bankası’nın toplam varlık büyüklüğü 6 trilyon 748 milyar dolardan 6 trilyon 756 milyar dolara yükseldi.

Bilançonun yükümlülükler tarafında da aynı ölçekte bir hareket izlendi. Ticari bankaların Fed nezdinde tuttuğu rezerv bakiyeleri, 3 trilyon 22 milyar dolardan 3 trilyon 30 milyar dolara çıktı.

Aktif ve pasif tarafındaki birebir artış, Fed bilançosunun 2022'deki 9 trilyon dolarlık zirveden bu yana yaklaşık 2,2 trilyon dolar küçüldüğü bir dönemde geldi.

Likidite transferinin kaynağı

Artışın arkasında sisteme yeni para girişi değil, mevcut likiditenin adres değiştirmesi bulunuyor.

ABD Hazinesi'nin Fed nezdindeki hesabı olan Hazine Genel Hesabı (TGA) ile para piyasası fonlarının tuttuğu ters repo (RRP) bakiyeleri, rezervler için dalgalı bir havuz işlevi görüyor. Bu kalemlerdeki azalış, doğrudan banka rezervlerine artış olarak yansıyor.

Bu haftaki 8 milyar dolarlık yükselişin de bu kanaldan gelen teknik bir transferden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

3 trilyon dolar neden kritik?

Rezervlerin bu eşiğin üzerinde kalması, gecelik fonlama maliyetlerinin Fed'in hedef koridoru içinde kalması için referans kabul ediliyor.

Fed, 2019'da rezervler 1,4 trilyon dolara indiğinde repo piyasasında yaşanan sert faiz sıçramasından bu yana en az 3 trilyon dolarlık bir tamponu korumayı hedefliyor.

Fed QT'de rotayı koruyor

Söz konusu artış, Fed'in niceliksel sıkılaştırma (QT) programını durdurduğu şeklinde yorumlanmıyor. Fed hala Hazine tahvillerinde ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde aylık sınırlı küçülmeye devam ediyor.

Piyasa aktörleri, son veriyi Fed'in bilanço küçülürken rezerv tabanını koruma stratejisinin bir parçası olarak okuyor ve kısa vadede fonlama koşullarında bir sıkışma beklemiyor.