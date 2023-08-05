Fed Bowman: Faiz artışı gerekebilir

Fed Governörü Michelle Bowman, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için muhtemelen faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekeceğini söyledi.

Bowman, hala yüksek olan enflasyon, güçlü tüketici harcamaları, konut piyasasındaki toparlanma ve yüksek fiyatları beslemeye yardımcı olan bir işgücü piyasası göz önüne alındığında, Fed'in geçen ay faiz oranlarında yaptığı çeyrek puanlık artışı desteklediğini söyledi.

Kansas Bankacılar Birliği'ne sunulmak üzere hazırlanan konuşmasında, Fed'in faiz belirleme paneli Federal Açık Piyasa Komitesi'ne (FOMC) atıfta bulunarak, "Enflasyonun FOMC'nin yüzde 2 hedefine doğru bir patikaya girmesi için muhtemelen ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulacağını da bekliyorum" dedi.

"Belirlenmiş bir rota yok"

Ayrıca para politikasının "önceden belirlenmiş bir rotada" olmadığını ve verilerin gelecekteki kararları yönlendireceğini belirten Bowman,"Gelen veriler enflasyondaki ilerlemenin durduğunu gösterirse, gelecekteki bir toplantıda federal fon oranını yükseltmeye istekli olmalıyız." diye konuştu.

Bowman faiz konusunda sık sık bazı meslektaşlarına göre daha şahin görüşler dile getiriyor.

Haziran ayında yayınlanan tahminlerde, Fed politika yapıcılarının çoğu, bankanın Temmuz ayı sonundaki toplantısında belirlenen ayarın çeyrek puan üzerinde bir artışla, Fed politika faizinin %5,6 ile yılı tamamlamasını bekleniyordu.