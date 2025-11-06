  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed, büyük bankalara karşı 'gevşedi'
Takip Et

Fed, büyük bankalara karşı 'gevşedi'

Fed, büyük bankaların derecelendirme sistemini gevşetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed, büyük bankalara karşı 'gevşedi'
Takip Et

Fed, büyük bankaların denetim puanlamasında kullanılan çerçeveyi revize ettiğini ve bu değişiklikle kurumların geçer not almasının kolaylaşacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni sistem temmuz ayında önerilen taslağa benzer şekilde oluştu.

Yeni çerçeveye göre, bankaların "iyi yönetilen" notunu kaybetmeleri artık yalnızca tek bir kategorideki eksiklikle değil, birden fazla alandaki yetersizliklerle mümkün olacak. Önceki sistemde tek bir alandaki sorun bile not düşürülmesine yol açabiliyordu.

Bu değişiklik, bankaların denetim sürecinde daha istikrarlı notlar almasını kolaylaştırmayı ve değerlendirme sürecini daha bütüncül hale getirmeyi amaçlıyor.

Küresel Ekonomi
Almanya'da sanayi üretim geçen yıla göre geriledi
Almanya'da sanayi üretim geçen yıla göre geriledi
Çin’de tüketici güveni ekimde zayıfladı
Çin’de tüketici güveni ekimde zayıfladı
JPMorgan CEO’su Dimon risklere işaret etti: Resesyon ve yapay zekâ için uyardı
JPMorgan CEO’su Dimon risklere işaret etti: Resesyon ve yapay zekâ için uyardı
Japonya'da reel ücretler 9 aydır düşüyor
Japonya'da reel ücretler 9 aydır düşüyor
Petrol talep ve arz endişesiyle yatay seyretti
Petrol talep ve arz endişesiyle yatay seyretti
Ticaret görüşmeleri Çin’e yaradı
Ticaret görüşmeleri Çin’e yaradı