Fed'den faiz mesajı: Enflasyon hedefi için yeni artış gerekebilir

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Barr, ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu ve iş gücü piyasasının sağlam olduğunu belirtirken, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalma riskinin arttığına dikkat çekti. Enflasyonun hedefe doğru yeterince hızlı ve net ilerlemediğini ifade eden Barr, para politikasının değişen ekonomik riskler doğrultusunda yeniden ayarlanması gerektiğini belirtti.

Enflasyon hedefi için ek sıkılaşma mesajı

Fed'in mevcut durumda zorlu bir konumda olduğunu belirten Barr, para politikasının doğru yönde ayarlandığını söyledi. Enflasyonun zamanında yüzde 2 hedefine dönmesini güvence altına almak için daha fazla faiz artışının gerekebileceğini ifade etti.

Barr, son para politikası toplantısında değişen riskler dikkate alınarak para politikasının yeniden ayarlanması gerektiğini savunduğunu aktardı. Enflasyona ilişkin risklerin arttığını belirten Barr, buna karşılık iş gücü piyasasına yönelik risklerin azaldığını söyledi.

ABD ekonomisi ve iş gücü piyasası güçlü

ABD ekonomisindeki büyümenin güçlü seyrettiğini belirten Barr, iş gücü piyasasının da sağlamlığını koruduğunu ifade etti.

Barr'ın değerlendirmesinde, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm devam ederken enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüş hızının Fed açısından önemini koruduğu belirtildi.