Fed dezenflasyon sürecinde temkinli para politikası patikasını sürdürecek mi?

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Merkez Bankası’nın %2 düzeyindeki uzun vadeli enflasyon hedefine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi adına para politikasında aceleci davranılmaması ve kontrollü bir patika izlenmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, istihdam piyasası genelindeki sıkı yapının ve fiyat endeksleri üzerinde dönemsel olarak beliren yukarı yönlü risk faktörlerinin yakından izlendiği vurgulandı.

Gelecek dönem makroekonomik projeksiyonlarını değerlendiren Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyon oranını hedef seviyeye çekme sürecinde faiz indirim adımlarının çok temkinli atılması gerektiğine dikkat çekti. İş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ücret artışları kanalıyla fiyatlar genel düzeyinde ek bir yukarı yönlü baskı yaratabileceğini belirten Logan, sıkı duruşun korunması gerektiği mesajını verdi.

Güçlü istihdam verileri faiz indirim takvimini öteliyor

ABD iç piyasasında para politikasının aktarım mekanizmaları izlenirken, iş gücü piyasasından gelen güçlü veriler Fed yetkililerinin temkinli retoriğini desteklemeye devam ediyor. Dallas Fed Başkanı tarafından paylaşılan analizlerde, tarım dışı istihdam hacmindeki kalıcı gücün ve hanehalkı harcanabilir gelir düzeylerindeki canlılığın, tüketici talebini diri tuttuğu ifade edildi. Talebin belirli bir eşiğin altına inmemesi, %2'lik nihai fiyat istikrarı hedefine giden patikada erken bir parasal gevşeme kararından kaçınılmasını zorunlu kılıyor. Bu yapısal görünüm, finans dünyasındaki kurumsal yatırımcıların borçlanma maliyetlerine yönelik indirim beklentilerini daha ileri çeyreklere ertelemesine yol açıyor.

Kademeli yaklaşım iç talep şoklarını engelliyor

Fed'in sonraki çeyreklerde atacağı adımlara ilişkin olarak veri odaklı yaklaşımın önemi kurumsal bir ilke olarak vurgulanmaya devam ediyor. Ekonomik çıktılarda ani bir duraksamaya ve resesyon riskine yol açmadan dezenflasyon sürecini tamamlamayı amaçlayan para otoritesi, finansal likidite yönetiminde şok hamleler yerine piyasayı önceden bilgilendiren kontrollü ayarlamaları masada tutuyor. Fiyatlama davranışlarındaki yukarı yönlü risklerin tamamen ortadan kalktığına dair somut makro raporlar birikene kadar borçlanma maliyetlerinin korunaklı bir seviyede konsolide olacağı öngörülüyor. Zamansız atılabilecek faiz indirim adımlarının yaratacağı ikincil dalga enflasyon riskleri, makro dengelerin korunması amacıyla sıkı duruşun güçlü bir tahkimat olarak elde tutulmasını zorunlu kılıyor. Bu durum finansal sistem genelindeki oynaklığı sınırlayarak reel sektörün planlama yapabilmesi için daha öngörülebilir bir zemin sunuyor.

ABD iç pazarındaki ücret artışları çekirdek enflasyonu besliyor

İç piyasada hizmet sektörü genelinde gözlenen ücret artış hızları, fiyatlar genel düzeyinin yön tayininde en dinamik ağırlık merkezi olmayı sürdürüyor. İşverenin iş gücü talebini karşılamak adına ücretleri yüksek tutması, harcanabilir bireysel gelirleri artırarak çekirdek enflasyon göstergelerindeki katılığı doğrudan besliyor. Fed yetkilileri, talep yönlü bu baskıların hanehalkı harcama alışkanlıkları üzerindeki birikimli etkilerini izleyerek faiz enstrümanını güçlü bir koruma kalkanı olarak elde tutuyor. Analitik gerekçeler, istihdam piyasasındaki sıkılık ve ücret yönlü riskler tamamen kontrol altına alınana kadar para politikasında gevşeme adımlarının oldukça sınırlı kalacağını net bir biçimde doğruluyor.