Fed eski başkanından faiz açıklaması

Boston Fed'in eski başkanı Eric Rosengre, işgücü piyasası ve ekonomik büyümenin mevcut hızda yavaşlamaya devam etmesi halinde Fed'in faiz artırım döngüsünü sona erdirebileceğini söyledi.

2007-2021 yılları arasında Boston Fed'in başkanlığını yapan Eric Rosengren, Reuters Global Markets Forum'a verdiği demeçte, "Kademeli olarak %2'ye (enflasyona) ulaşma yolunda olduğumuz sürece, buradan daha fazla artış yapmak için bir neden yok" dedi.

Rosengren, Fed'in faiz artışlarının enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine çekmek için işe yaradığını, ancak daha sıkı politikanın tam etkisinin henüz hissedilmediğini de belirtti,

Otomobil fiyatlarının düşmesi ve bankaların kredi vermeyi yavaşlatmaya devam etmesinin, yıl sonuna kadar ekonomik büyümeyi ve enflasyonu frenlemeye devam etmesini bekleyen Rosengren, çekirdek PCE "%4'ten %3'e yaklaşana kadar" faiz indirimlerinin masada olmayacağını da sözlerine ekledi.

Ekonomik verilerdeki olumlu işaretlere rağmen, Fed'in enflasyonun düştüğü, işsizliğin nispeten düşük kaldığı ve resesyondan kaçınıldığı bir senaryo olan "yumuşak inişi" başardığını söylemek için henüz çok erken olduğunu da savunan Rosengren, "Yumuşak inişin başarıldığını kesin olarak söyleyebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.