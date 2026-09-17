Fed faiz artırdı: Dev bankaların yeni faiz beklentileri belli oldu

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 25 baz puanlık artışa gitti. Böylece faiz oranı yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseldi. Oy birliğiyle alınan kararın ardından yayımlanan yeni projeksiyonlar, Fed’in 2026’nın kalan bölümünde bir faiz artışı daha yapabileceğine işaret etti.

J.P. Morgan’dan Fed yorumu

J.P. Morgan Asset Management Stratejisti Tai Hui ise ABD faiz oranlarının 2027'ye girerken yüksek seviyelerde kalmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Hui, Fed yetkililerinin tahminlerinin eylül toplantısında fazla değişmediğine dikkat çekerken, güncellenen medyan projeksiyonun yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha işaret ettiğini söyledi.

Fed'in 2027'ye girerken şahin duruşunu korumasının yatırımcıları varlık değerlemelerini yeniden değerlendirmeye yöneltebileceğini belirten Hui, özellikle faiz hareketlerine duyarlı olabilecek görece pahalı teknoloji hisselerine dikkat çekti.

Hui'ye göre bu nedenle öngörülebilir gelecekte hisse senedi piyasasındaki yükselişi daha da ileri taşıyacak bir katalizör ortaya çıkması olası görünmüyor. Bununla birlikte Hui, ABD politika faizinin yeniden yüzde 5'in üzerine çıkması ihtimalinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley: Mart 2027’de 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor

Morgan Stanley, Fed’in eylül toplantısında gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz artışının ardından ABD para politikasına ilişkin beklentisini korudu. Banka, yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Aralık 2026’da 25 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyor. Morgan Stanley ayrıca, aralık ayındaki artışın ardından Mart 2027’de de 25 baz puanlık ek bir faiz artırımı öngörüyor.

Goldman Sachs’tan Fed tahmini: Ekimde faiz artışı bekleniyor

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül toplantısında yaptığı 25 baz puanlık faiz artışının ardından, ekim ayında da politika faizinde 25 baz puanlık artış bekliyor.

Wall Street bankası yayımladığı değerlendirmede, Fed’in bir sonraki faiz artışı için en olası tarihin ekim toplantısı olduğunu belirtti. Goldman Sachs, enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek amacıyla faiz artırımlarının art arda toplantılarda yapılmasının en olası senaryo olduğunu ifade etti.

Politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına yükseldi

ABD Merkez Bankası, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Yeni projeksiyonlarda 18 yetkiliden 12'si 2026'nın kalanında bir faiz artışı daha öngörürken, enflasyon tahminleri yukarı çekildi.