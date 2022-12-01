Fed faiz artırımda yavaşlayabilir

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz artırım hızını Aralık ayında yavaşlatabileceğini, ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Washington'da Brooking Enstitüsü'nde konuşan Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için önünde uzun bir yol olduğunu vurguladı.

"Enflasyonun düşmekte olduğu rahatlığını hissedebilmek için çok daha fazla kanıt görmemiz gerekli" diye konuşan Powell, ücretlerin Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarlı bir seviyenin "çok üzerinde artmakta olduklarını ve yasal gücün pandemi öncesi seviyelerinin altında devam etmesiyle birlikte "ciddi ve ısrarcı iş gücü açığı" ortaya çıktığını da belirtti.

Fed'in hali hazırda faiz artırımlarında "oldukça agresif" bir yol izlediğini belirten Powemlml, ancak amaçlarının enflasyonu hızla kontrol altına alabilmek için keskin faiz artırımları ile ekonomiyi duvara çarptırmak olmadığını vurguladı.

Konuşmasında faiz artırım hızının yavaşlatmasının Fed'in faiz artırımlarında aşırıya kaçması riskini azaltmanın iyi bir yolu olduğunu da anlatan Powell, "Bu noktada yavaşlamanın riskleri dengelemek için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fed'in faiz artırımlarında "risk yönetimi" yaklaşımını kullanması gerektiğini de ifade eden Powell, faizi sınırlayıcı politika için doğru seviyeye biraz daha yavaş getirebileceklerini, ancak politikayı çok erken gevşetmeyeceklerini vurguladı.

"Faiz düşürmek bizim yakın zamanda yapmak istediğimiz bir şey değil" diye konuşan Powell, "Bu nedenle faiz artırım hızını yavaşlatıyoruz ve indirimin başlayacağı faiz seviyesini bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Powell konuşmasında, Fed'in bilançosunu küçültme operasyonunu 'güvenli' olarak değerlendirilen bir seviyeye gelindiğinde durdurmak istediğini belirterek, "Belirli bir noktada bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Cook: Faiz artırımının nerede duracağı belirsiz

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD merkez bankasının yüksek enflasyonu düşürme çabalarında ayağını gazdan çekmesi zamanının yakında gelebileceğini söyledi.

Ancak Cook, "Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve bunun sonucu olarak Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeye odaklanmayı sürdürmeli" ifadelerini de kullandı.

Para politikasının etkilerinin belli gecikmeler ile görüldüğünün bilincinde olduğunu ifade eden Cook, Fed'in faiz artırımlarında durması gereken noktanın "belirsiz" olduğunu, ancak "daha küçük adımlar ile" faiz artırmanın ihtiyatlı olacağını vurguladı. Cook, "Faiz artırımlarında nereye kadar gideceğimiz ve faizleri ne kadar süre sınırlayıcı tutacağımız enflasyonu aşağı getirmede gözlenen ilerlemeye bağlı olacak" diye konuştu.