Fed faiz artırımına ‘mola’ verecek mi?

ABD Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların bekleyişi devam ediyor.

Piyasalar gelecek ayki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını, kasımda faiz artırımına ilişkin ikinci bir tahmin lehine duraklatılmış bir 'aynı zamanda koşulan' toplantı olarak gördü. Ancak gelecek ay, sıkılaştırma döngüsünün sonunu nihayet açmanın anahtarını elinde tutabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell, yıllık Jackson Hole sempozyumunda merkez bankasının enflasyon karşıtı taahhüdünü yeniden ifade ederken netti. Önemli bir yeni politika değişikliği olmadan, elindeki işle ilgili inatçılığı nihayet hedefine ulaşmış gibi görünüyordu.

ABD ekonomisinin temmuz ayında yeniden ivme kazanması ve yeni yüksek faiz rejiminin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılan birkaç haftalık gergin bir yeniden fiyatlandırmanın ardından, yatırımcılar nihayet politika yapıcıların haziran ayından bu yana söylediklerine katılıyor gibi görünüyor. Bir faiz artış daha gelecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizine dokunmayacağı tahmin edilirken, tahvil piyasalarında satış baskısının güç kaybettiği göze çarpıyor.

Kasımda faiz artışı beklentisi yükseldi

Mart ayı başındaki Silicon Valley Bank’ın iflası ile tavan yapan bölgesel banka krizinden bu yana ilk kez vadeli işlem piyasaları bu hafta kısa bir süreliğine hareket ederek 1 Kasım Fed toplantısına kadar politika faizinin %5,50-5,75 aralığına yükselme ihtimalinin %60'a kadar çıktığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası yetkilileri ilkbaharın tüm piyasa şüpheleri arasında faiz medyan yılsonu tahminini hiç düşürmedi. Özellikle mart ayında kriz ortaya çıkarken yarım puan artırarak %5,6'ya yükseltti. Daha ürkek olan vadeli politika faizi yerine bunu takip etmek, sonraki ayların nasıl sonuçlanacağı ve tahvil ve hisse senetlerindeki yaz durgunluğu için daha iyi bir rehber olabilirdi.

Ancak yatırımcılar, Fed'in zaten bitip bitmediğine karar vermeden önce birkaç ay daha gelen ekonomik raporları görmek isteyeceğini varsaydığından, vadeli işlemler şimdi herhangi bir ek hamlenin 1 Kasım'da geleceğini ve 20 Eylül toplantısının Fed'in daha fazla veri toplamak için duraklayacağını varsayıyor.

Tesadüf mü tasarlandı mı?

Peki gelinen süreçte Fed adeta bir kahin gibi piyasayı avucunun içine mi aldı? Yoksa sadece tahmin konusunda temelde şanslı mı?

Fed'in üç aylık güncellemelerindeki 'nokta grafiği' faiz oranı tahminlerinin dağılımına dayalı bir 'anlaşmazlık endeksi' geliştiren araştırmacılar, cari yılın ötesinde daha geniş bir görüş yelpazesi olduğunu, ancak bir ve iki yıllık ufuklarda açıkça arttığını gösteriyor.

Fed'in herkesi güvenli ve mutlu bir yere yönlendirip yönlendirmediğine gelince, 'yumuşak iniş' konusunda şüphecilerin sayısı er geçen gün artıyor.

JPMorgan ekonomistleri Bruce Kasman ve Joseph Lupton bu hafta yaptıkları derinlemesine incelemede müşterilerine gönderdikleri notta, "İş piyasaları dinamiktir ve bu yıl resesyondan kaçınmak tek başına uzun bir genişlemenin kapıda olduğuna dair güveni artırmaz" diye yazdı.

ABD'nin bu geçmiş başarıları taklit edebilmesi için, yavaşlayan karlar karşısında işe alımların devam etmesi, Fed'in son artıştan sonraki altı ay içinde gevşemeye hazır olması - ki bu artık pek olası görünmüyor - ve yeni bir arz yönlü büyüme dürtüsüne ihtiyaç duyulduğu sonucuna varıyorlar.

Fed'in bir sonraki toplantısı 19-20 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.