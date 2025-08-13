Fed faiz indirimine gidecek mi? İşte UBS'in tahmini

UBS, yavaşlayan ABD ekonomisi ve ılımlı çekirdek enflasyonun, Fed'in faizleri kısıtlayıcı seviyelerde tutmak yerine ekonomiyi desteklemeye odaklanmasına imkan tanıyacağına inanıyor.

UBS Müşterilerine gönderdiği bir notta, genel enflasyonun kontrol altında kalması ve ABD ekonomisindeki yavaşlama göz önüne alındığında Fed'in Eylül ayındaki toplantısında faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Bankanın temel senaryosu, bu gevşeme döngüsünde toplam 100 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilmesi yönünde. UBS, fiyat baskılarının sürecek olmasına rağmen, daha zayıf büyüme ve ılımlı çekirdek enflasyonun birleşiminin merkez bankasının faizleri uzun süre yüksek tutmak yerine ekonomiyi destekleme hedefine yönelmesini sağlayacağını ekledi.