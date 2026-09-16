Fed faiz kararını açıklayacak: Piyasalar nefesini tuttu, gözler Warsh’ın mesajlarında

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İşte Fed kararı öncesinde piyasaların yakından takip ettiği başlıklar...

Fed kararı saat 21.00’de

Fed’in eylül ayı faiz kararı ve güncellenmiş ekonomik projeksiyonları TSİ 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh, TSİ 21.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Fed’in resmi takvimine göre FOMC toplantısı 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Beklentiler ne yönde?

Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi güçlü şekilde öne çıkıyor. Fed fonları vadeli işlemlerinde artırım olasılığı yüzde 90’ın üzerinde fiyatlanırken, ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmesi yönünde bulunuyor.

Enflasyon ve petrol fiyatları baskı oluşturuyor

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, Fed’in kararında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalması, faiz politikasının geleceğine ilişkin belirsizliği artırıyor.

Piyasalar açısından asıl soru ise beklenen faiz artışının ardından Fed’in nasıl bir yol haritası çizeceği. Güncellenen ekonomik tahminler ve faiz patikasına ilişkin projeksiyonlar, önümüzdeki dönemdeki kararlar açısından yakından izlenecek.

Trump ile Fed arasında faiz gerilimi

Faiz artışı, Fed Başkanı Kevin Warsh açısından ABD Başkanı Donald Trump’ın düşük faiz çağrıları nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Trump daha düşük borçlanma maliyetleri isterken, Warsh son dönemde yaptığı açıklamalarda enflasyonist baskıların devam etmesi halinde daha fazla adım atılması gerekebileceğine işaret etti.

Warsh, ağustos sonunda yaptığı konuşmada fiyat baskılarının yeterince gerilemediğine dikkat çekmiş ve enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine ilişkin daha güçlü kanıtlar görülmemesi halinde Fed’in yapması gereken işler olduğunu belirtmişti.

Gözler Warsh’ın basın toplantısında

Piyasaların en fazla odaklanacağı bölüm ise kararın ardından düzenlenecek basın toplantısı olacak. Analistler, faiz artışından çok Warsh’ın bundan sonraki döneme ilişkin vereceği mesajların piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Fed’in ekonomik projeksiyonları da faiz patikasına ilişkin önemli ipuçları verecek. Özellikle enflasyon, büyüme ve iş gücü piyasasına ilişkin tahminlerle birlikte faiz beklentilerinin yer aldığı projeksiyonlar, yatırımcıların önümüzdeki döneme ilişkin pozisyonlarında belirleyici olabilir.

Warsh’ın önceki toplantının ardından yaptığı açıklamaların piyasalara yeterince net bir yön vermemesi uzun vadeli tahvil getirilerinde yükselişe yol açmıştı. Bu nedenle bugün yapılacak basın toplantısında verilecek mesajlar, faiz kararının kendisi kadar yakından izlenecek.