Fed faizi eylülde mi indirir, ekimde mi?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığı gündemdeyken, TD Securities'in baş ABD makro stratejisti Oscar Munoz'a göre, Fed'in tam anlamıyla bir faiz indirimi döngüsüne girmesi için henüz bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor.

TD'nin temel senaryosu, işgücü piyasasındaki bozulma sürecinin biraz daha uzun süreceği beklentisiyle, Fed'in faiz indirimlerine yeniden başlayacağı en muhtemel toplantının Ekim ayı olduğunu işaret ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan temmuz ayı istihdam raporu, işgücü piyasası koşullarında hızlı bir yumuşama riskinin arttığını gözler önüne serdi. Bu gelişmenin ardından tahvil piyasası, eylül ayında bir faiz indirimi için neredeyse yüzde 90 oranında bir olasılık fiyatlarken, yıl sonuna kadar ek gevşeme beklentilerini de yansıtmış durumda.