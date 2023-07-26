Fed faizleri 22 yılın zirvesine çekti

ABD Merkez Bankası Fed, Mart 2022’den bu yana başlatmış olduğu agresif faiz artırım dizisine devam etti. ABD’li banka, faiz oranlarını çeyrek puanlık bir artışla 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. 11'inci kez faiz tetiğine basan Fed 25 baz puanlık artışa imza attı.

Faizler 22 yılın zirvesinde

ABD Merkez Bankası, minimum faiz oranını %5,25 seviyesine yükseltti. Fed, minimum faiz oranını da %5,25 seviyesine çıkardı. Böylece ABD'de faizler Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), "ek bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğini" ifade ettiği Temmuz ayı politika açıklamasında çok az değişiklik yaptı.

Faiz kararı 11-0 oyla alındı

FOMC üyeleri faiz kararını oybirliğiyle aldılar.

Toplantı sonrası yayınlanan karar metninde "Son aylarda istihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır. Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. ABD bankacılık sistemi sağlam ve dirençlidir. Hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

Komite'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmekte oduğu belirtilen açıklamada, "Kurul, ilave bilgileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edecektir. Enflasyonun zaman içinde yüzde 2'ye dönmesi için uygun olabilecek ilave politika sıkılaştırmasının kapsamını belirlerken Kurul, para politikasındaki birikimli sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkileme gecikmelerini ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" dedi.

FOMC, daha önce açıkladığı planlarında belirtildiği üzere, Hazine tahvilleri ve ajans borç ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edeceğini de vurguladı.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergileyen FOMC, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğini belirti.

Açıklamada, "Kurul, hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" denildi.

Powell yeni faiz artışına kapı araladı

Faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell, yeni faiz artırımına kapıyı araladı. Powell, ” Kararları toplantıdan toplantıya yaptığımız değerlendirmelerle alıyoruz. Gelecekteki toplantılarda faiz artırımı yapılması konusunda bir karar vermedik. Verilerin daha fazla faiz artırımı gerektirip gerektirmediğine gelecek toplantıda vereceğiz. Eğer veriler daha fazla faiz artırımı gerektiğine işaret eder ise buna karar veririz." diye konuştu.

ABD'de enflasyonun halen hedefin üstünde seyrettiğini belirten Powell “enflasyon daha ılımlı hale geldi ama yüzde 2’lik hedefe ulaşmamız için önümüzde uzun bir yol var” dedi.

Powell Eylül ayı toplantısını işaret ederek, “Eylül toplantısına kadar önümüzde 8 hafta var ve bu sürede gelecek verilere göre karar vereceğiz” dedi.