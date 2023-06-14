Fed frene basacak mı? İşte olası piyasa tepkisi

Şenay ZEREN

ABD mayıs ayı manşet enflasyonu, dün beklentilerin hafif altında gelerek 27 ayın en düşük seviyesine gerilerken, çekirdek enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ise, bütün dünyanın gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında ve vereceği mesajlarda olacak. Fed’in, izleyeceği faiz politikasına karar verirken, baktığı en önemli verilerden biri olan ABD enflasyonundaki gerileme, Bankanın elini rahatlatmış görünüyor. Piyasa beklentisi, bu toplantıda faize dokunulmayacağı yönünde bulunuyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı dün başladı, bugün sona erecek. Faiz kararı, Türkiye saatine göre 21.00’de açıklanacak. 21.30’da başlayacak olan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar ise, kritik önemde olacak. Powell’ın konuşmasında, ileriki döneme yönelik izleyecekleri yol haritasıyla ilgili ipuçları aranacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Fed’in bu toplantıda 15 ay aradan sonra faize dokunmayacağına kesin gözüyle bakılırken; temmuz ayındaki karara ilişkin, yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artırıma gidileceği öngörülüyor. Ayrıca yine fiyatlamalarda Bankanın bu yıl faiz indirimine gideceğinden uzaklaşılırken, bu beklenti 2024 yılına kaymış görünüyor.

Banka, mayıs ayı toplantısında faizi yüzde 5-5,25 aralığına yükselterek 16 yılın zirvesine çıkarırken; faizde tepe noktasının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Piyasa ne tepki verebilir?

Dünya ekonomileri bir taraftan enflasyon diğer taraftan resesyon endişeleriyle boğuşurken, küresel piyasalarda ‘Fed’ öncesi temkinli bir iyimserlik gözleniyor. Fed’in karar metni ve Başkan Powell’ın mesajlarıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamalarda, Fed’in temmuz ayı para politikasına ve faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin ipuçları aranacak. ‘Güvercin’ bir Fed ile karşılaşılması halinde, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde aşağı yönlü; küresel borsa endekslerinde ve değerli metallerde yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. ‘Şahin’ bir Fed olması durumunda ise, dolarda güçlenme ve ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında baskılanma öngörülüyor.

Açıklama metninde net mesaj verilmesini bekliyorum

Serdar Pazı - Global Menkul Araştırma Grup Direktörü

Fed tarafından faiz değişikliği beklenmemekle beraber, açıklama metninde 'gelecek aylarda gerekli gördüğüm takdirde artırıma devam edebilirim' mesajının net biçimde verilmesini bekliyorum. Fed vadeli kontratları bir sonraki temmuz toplantısında 25 baz puan artırım ihtimalini yüzde 70 ile fiyatlıyor. Fed, son 15 ay içinde arka arkaya 10 artırım sonrası, ilk kez pas geçeceği için bunun piyasa üzerinde yaratacağı etkiyi şekillendirmeye ek önem verecektir. Enflasyonun son iki yılın en düşük seviyesine gelmesi Fed'in kredibilitesini artırmış durumda.

Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi açıklanabilir halde

Enver Erkan - Dinamik Menkul Başekonomisti

FOMC’nin kısa vadeli görünümü ve bunun ABD'deki enflasyon ve faiz oranları üzerindeki etkisini tartışıyoruz. FOMC güncel düzlemde, enflasyon eğilimlerini, özellikle değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranını yakından takip ediyor. Cleveland Fed modeli, Haziran enflasyonunda keskin bir düşüş beklentisine işaret ediyor. Böyle bir düşüş meydana gelirse, FOMC'nin karar alma sürecini etkileyebilir.

Fed'den faiz indirimi beklentisi piyasa fiyatlarına göre ertelenmekte. Şu anda temmuz toplantısı için yüzde 60 olan faiz artırım beklentisine karşın, faiz indiriminin fiyatlamalara konu olduğu ilk ay olan eylülde indirim ihtimali yüzde 6 seviyesinde. Piyasa beklentileri ve fiyatlandırma, ekonomik göstergeler, piyasa duyarlılığı ve merkez bankaları tarafından sağlanan rehberlik dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkileniyor. Ekonomi resesyona girmediğine göre, faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesi açıklanabilir hale geliyor.