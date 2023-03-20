"Fed gecikirse, dolar daha fazla düşecek"
Japonya merkezli The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında gecikmesi durumunda, doların değer kaybedebileceği yorumunda bulundu.
Japonya merkezli MUFG Bank, mali piyasa koşullarının kötüleşmeye devam etmesi halinde Fed'in Çarşamba günkü toplantısında faiz oranlarını artırma planlarını daha fazla erteleme olasılığı nedeniyle doların kayıplarını artırabileceğini düşünüyor.
MUFG döviz analisti Lee Hardman, ABD faiz piyasasının ABD bankası Silicon Valley Bank'ın çöküşünden önce yaklaşık yüzde 5.6 olan Fed'in en yüksek faiz oranı beklentilerini yaklaşık yüzde 4.8'e indirdiğini söyledi.
Hardman, "Fed faiz artış sürecini bu hafta ertelerse, ABD faiz piyasası katılımcılarını, bir sonraki hamleyi faiz indirimi olarak fiyatlama konusunda daha emin olmaya teşvik etme riskini taşıyor" dedi.