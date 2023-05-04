Fed geçti, gözler şimdi ECB’de

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilerek iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

"Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması dikkati çekti.

Powell, haziran toplantısına işaret etti

Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi. Powell, bankacılık sektöründeki koşulları izlemeye devam edeceklerini anlattı.

Powell, resesyon beklentilerine ilişin bir soruyu da Fed yetkililerinin genel olarak ılımlı bir resesyon öngördüğü şeklinde cevapladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakılsa da, analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin mesajların net olmadığını, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.

Fed’den faiz indirimi fiyatlarda

Analistler, para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını ancak, Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.

Piyasalar ECB’nin faiz kararını takip edecek

Avrupa'da pay piyasaları dün alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.

ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mart ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı ÜFE

14.30 Türkiye, reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı