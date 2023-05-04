Fed geçti, gözler şimdi ECB’de
Küresel piyasalar, Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.
Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edilerek iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.
"Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması dikkati çekti.
Powell, haziran toplantısına işaret etti
Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını bildirdi.
Bankacılık sektöründeki son gelişmelere değinen Powell, sektördeki koşulların mart ayının başından bu yana büyük ölçüde iyileştiğini, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dirençli olduğunu söyledi. Powell, bankacılık sektöründeki koşulları izlemeye devam edeceklerini anlattı.
Powell, resesyon beklentilerine ilişin bir soruyu da Fed yetkililerinin genel olarak ılımlı bir resesyon öngördüğü şeklinde cevapladı.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakılsa da, analistler, politika metninde ve Powell'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin mesajların net olmadığını, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.
Fed’den faiz indirimi fiyatlarda
Analistler, para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını ancak, Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.
Piyasalar ECB’nin faiz kararını takip edecek
Avrupa'da pay piyasaları dün alış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.
ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, mart ayı dış ticaret dengesi
10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu
10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.00 Euro Bölgesi, mart ayı ÜFE
14.30 Türkiye, reel efektif döviz kuru
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı
15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı