Fed Goldman Sachs'ı uyardı

Fed'in Goldman Sachs'ı finansal teknoloji şirketleriyle ilişkili riskler konusunda uyardığı iddia edildi.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Merkez Bankası Goldman Sachs'ın finansal teknoloji şirketleriyle olan ortaklıklarına ilişkin risk ve uyum endişelerini dile getirdi.

Habere göre, bankanın işlem bankacılığı işinin (TxB) bir bölümü, bu yılın başlarında Federal Rezerv tarafından yapılan uyarının ardından daha riskli fintech müşterileriyle sözleşme imzalamayı durdurdu.