Fed, Hazine bonosu alımlarına yeniden başlayabilir

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New York Fed Sistem Açık Piyasa Hesabı Yöneticisi Roberto Perli, Fed'in faiz oranları üzerindeki kontrolünü güçlü biçimde sürdürdüğünü, rezervlerin yeterli seviyede tutulduğunu ve Hazine bonosu alımlarının sorunsuz ilerlediğini söyledi.

Perli, açıklamalarını New York Fed tarafından Hazine piyasasına ilişkin düzenlenen bir etkinliğin kapanışında yaptı. Kısa vadeli faiz politikasının teknik uygulamasından sorumlu olan Perli, Fed'in istihdam ve enflasyon hedefleri doğrultusunda para politikasının uygulanmasını yönetiyor.

Alımlar piyasa koşullarına göre yeniden başlayabilir

Fed'in finansal sisteme likidite sağlamak amacıyla yürüttüğü ve şu anda durdurulan Hazine bonosu alımlarının önceden belirlenmiş bir patikaya bağlı olmadığını vurgulayan Perli, piyasa koşulları gerektirirse alımların yeniden başlatılabileceğini belirtti.

Rezerv Yönetimi Alımları olarak adlandırılan programın piyasanın likidite ihtiyacına göre uyarlanacağını söyleyen Perli, son dönemde alımların sıfıra çekilmesinin, programın Aralık 2025'te başlamasından bu yana alınan diğer kararlarla aynı yaklaşımı yansıttığını ifade etti.

Fed daha önce piyasa likiditesini desteklemek ve federal fonlama faizinin hedef aralık içinde kalmasını sağlamak amacıyla yüksek miktarda Hazine bonosu satın almıştı. Kurum, piyasada yeterli likidite bulunduğu değerlendirmesiyle alımları yakın dönemde durdurmuştu.

Hazine bonosu alımları parasal teşvik amacı taşımıyor

Hazine bonosu alımlarının Fed bilançosunu büyütmesine rağmen uygulamanın parasal teşvik sağlamayı amaçlamadığı, teknik nitelikte olduğu belirtildi.

Perli ayrıca New York Fed'in rezerv tahmin sürecinin güçlü ve genel olarak isabetli olduğunu, son dört yıldaki tahmin sapmalarının toplam rezerv arzının çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Perli, yalnızca para politikası uygulaması açısından değerlendirildiğinde, Fed'in sürekli repo işlemlerinin merkezi takaslı bir versiyonunun bazı belirgin avantajlar sağlayabileceğini de ifade etti.