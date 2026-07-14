Fed, hazine bonosu alımlarında aylık 10 milyar dolarlık seviyeyi korudu



New York Fed tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta sona erecek aylık süreçte rezerv yönetimi amacıyla yaklaşık 10 milyar dolarlık Hazine bonosu alımı yapılmasının planlandığı bildirildi. Aynı dönemde yaklaşık 17,6 milyar dolarlık yeniden yatırım alımının da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Rezervlerde düşüş beklentisi öne çıktı

Fed, fonlama piyasalarının sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini değerlendirdi. Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil ihraçlarını artırması ve nakit dengesini 1 trilyon doların üzerine taşımasının rezervlerde azalmaya neden olmasının beklendiği ifade edildi. Bu çerçevede politika yapıcıların likidite koşullarına yönelik temkinli yaklaşımını koruduğu aktarıldı.

Likiditenin finansal sistemden çekilmesinin banka rezervlerini azaltabileceği ve bunun da fonlama maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtildi.

FOMC'den esneklik mesajı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), geçen ay politika uygulama notunda yaptığı düzenlemeyle para piyasası koşullarının gerekli kılması halinde rezerv yönetimi alımlarında (RMP) geçici duraklamalara gidilebileceğini açık şekilde ifade ettiği hatırlatıldı.

Söz konusu değişikliğin, Fed'in ilerleyen dönemde alım miktarlarını belirlerken daha esnek bir politika izleyebileceğine işaret ettiği değerlendirildi.

Bilanço küçültme sonrası rezerv adımları

Fed, 2025 yılının sonunda niceliksel sıkılaştırma (QT) olarak adlandırılan bilanço küçültme sürecini sonlandırmış, vadesine bir yıldan kısa süre kalan Hazine tahvillerini satın alarak finansal sisteme yeniden rezerv sağlamaya başlamıştı.

Merkez Bankası, Aralık 2025'te kısa vadeli faiz oranları üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla aylık yaklaşık 40 milyar dolarlık Hazine bonosu alımı programını devreye almıştı. Dönemin Fed Başkanı Jerome Powell ise söz konusu alımların, nisan ayındaki vergi dönemi öncesinde rezerv seviyelerini güçlendirmek amacıyla öne çekildiğini açıklamıştı.

Alımlar kademeli olarak azaltıldı

Fed, nisan ayında rezerv yönetimi kapsamındaki aylık alımlarını 25 milyar dolara indirdi. Bu adım, politika yapıcıların daha sınırlı bir azaltım sinyali vermesine rağmen beklentilerin üzerinde bir düşüş olarak değerlendirilmişti.

Mayıs ayında ise aylık Hazine bonosu alımları 10 milyar dolara düşürüldü. Bu karar da piyasa katılımcıları tarafından beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi.