Fed haziranda faiz indirimlerine yeniden başlayabilir

Avustralya merkezli ANZ, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimlerine 2. çeyrekte, muhtemelen haziran ayında yeniden başlayacağını öngördü. Kurum, bu yıl her çeyrekte birer defa olmak üzere üç 25 baz puan indirim beklediğini bildirdi.

ANZ değerlendirmesinde, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısında faiz indirimine gitme konusunda isteksiz göründüğü, birçok üyenin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonunun mevcut yıllık %2,8 seviyesinden yavaşladığına dair teyit beklenebileceği yönünde rehberlik verdiği aktarıldı.

Kurum, yılın başında verilen aranın dezenflasyonist baskıları artıracağını ve bu nedenle tahmin patikasına ilave bir 25 baz puan faiz indirimi eklediğini belirtti. Buna göre ANZ, faizlerde hedef aralığının %2,75-3,00 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Piyasa fiyatlamalarında ise yıl sonuna kadar yaklaşık 57 baz puan faiz indirimi öngörüldüğü kaydedildi. Son güçlü ABD verilerinin ilk 25 baz puanlık indirimin zamanlamasını hazirandan temmuza ötelediği ifade edildi.

ANZ, daha yumuşak bir enflasyon görünümünün bu yıl ilave faiz indirimleri için yeterli olacağını savundu. ABD’de enflasyonun tarifelere rağmen yüksek seyretmediği ve yıl dönümünde soğuma işaretleri görüldüğü belirtildi.