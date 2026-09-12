Fed için kritik faiz tahmini: Citi 25 baz puanlık artış bekliyor

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Fed'in para politikası açısından kritik önemdeki toplantısı 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karar öncesinde açıklanan son enflasyon verileri, ABD'de fiyat baskılarının yeniden öne çıktığını gösterdi. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,4 arttı.

Enflasyon verileri faiz artışı beklentisini güçlendirdi

Citi'nin değerlendirmesine göre son enflasyon verileri, Fed'in faiz artırması için gereken zemini güçlendirdi. Fiyat artışlarının güçlü seyretmesi, merkez bankasının enflasyonla mücadelede sıkı para politikasını korumasını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak Citi, enflasyonun alt kalemlerinde daha ılımlı bir görünüm bulunduğuna dikkat çekiyor. Citi'ye göre fiyat baskılarının ekonominin geneline aynı ölçüde yayılmadığı görülürken, temel göstergeler kademeli bir dezenflasyon sürecine işaret ediyor.

Bu tabloya rağmen Citi, Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-%4 aralığına yükseltmesini bekliyor. Bankaya göre kararın ardından verilecek mesajlar, Fed'in sonraki faiz adımlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olacak.

Fed'in sonraki adımları izlenecek

25 baz puanlık artış gerçekleşirse politika faizi %4 sınırına yaklaşacak. Ancak Citi'nin değerlendirmesi, bunun ardından gelecek dönemde daha yüksek oranlı veya hızlı faiz artışlarının otomatik olarak gündeme geleceği anlamına gelmiyor. Banka, enflasyonun temel bileşenlerindeki gelişmelerin para politikasının yönü açısından önemini koruyacağını düşünüyor.

Bu nedenle piyasaların odağında yalnızca eylül ayındaki faiz kararı bulunmuyor. Fed yetkililerinin toplantı sonrasında vereceği mesajlar ve faiz patikasına ilişkin yönlendirmeler de yakından izlenecek.

Özellikle enflasyonun önümüzdeki aylardaki seyri, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve ekonomik aktivitenin görünümü, Fed'in sonraki toplantılarda atacağı adımlar açısından belirleyici olacak. Citi'nin 25 baz puanlık artış beklentisi de güçlü enflasyon verileri ile devam eden dezenflasyon eğilimi arasındaki bu tabloya dayanıyor.