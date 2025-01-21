Fed için oyun değişti mi? Danimarka'nın bir numarası değerlendirdi

Danske Bank Research analistleri, yakın vadeli makro görünümün ABD Başkanı Donald Trump'tan çok az etkilendiğini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini söyledi. Analistler, “Fed'in mart ayında da faiz indirimine devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

Para piyasaları Fed'in gelecek haftaki politika toplantısında faiz oranlarının değişmeyeceğini ve mart ayında sadece küçük bir indirim ihtimalini fiyatlıyor.

Trump'ın açılış konuşması kritik gümrük vergisi politikaları hakkında çok az somut bilgi sunsa da, Kanada ve Meksika'ya karşı 1 Şubat gibi erken bir tarihte yüzde 25 vergi tehdidinde bulundu.