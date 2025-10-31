Fed, işten çıkarma yapacak!

Fed’in denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, kurumun denetim ve düzenleme bölümünü yeniden organize etmeyi ve birimin personelini yaklaşık yüzde 30 azaltmayı planlıyor. Bu bilgi perşembe günü personele gönderilen bir e-postayla paylaşıldı.

Azaltma doğal ayrılmalar, emeklilikler ve gönüllü ayrılma teşvikleri yoluyla gerçekleştirilecek.

Fed, bu yılın başlarında daha geniş ölçekte işgücünü önümüzdeki yıllarda yaklaşık yüzde 10 oranında küçültmeyi planladığını açıklamıştı. Bu hamle, ABD Merkez Bankası'nı Başkan Donald Trump'ın federal hükümeti daha verimli hale getirme çabalarıyla uyumlu hale getiriyor.

Fed Başkanı Powell, Fed liderliğine operasyonları kademeli olarak kısma yolları bulma talimatı vermişti. Hedef, Fed'in ülke çapında yaklaşık 24 bin kişilik personel sayısını azaltmak.

Bu adım aynı zamanda Fed'in büyük bankalar için denetim çerçevesini ayarlamaya başladığı bir döneme denk geliyor. Denetim ve düzenleme bölümündeki yeniden yapılanma, merkez bankasının gözetim yaklaşımında önemli değişikliklere işaret ediyor.