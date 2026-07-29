Fed kararı öncesi kritik bekleyiş: Sürpriz faiz artışı masada mı?

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Piyasalar Fed'e kilitlendi: Faiz sabit kalacak mı, artacak mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), iki gün süren toplantısının ardından politika faizini değiştirmemesi beklenirken, piyasalar sürpriz bir faiz artışı ihtimalini de göz ardı etmiyor. Yüksek enflasyonun kalıcılığına yönelik endişelerin artması, yatırımcıların olası şahin bir adımı fiyatlamasına neden oluyor.

Fed yetkilileri, gümrük tarifeleri ile İran savaşının yarattığı geçici fiyat baskılarının zamanla azalacağı beklentisiyle bu yıl boyunca faizleri sabit tuttu. Ancak enflasyonun, talebi daha yüksek faizlerle yavaşlatmadan yüzde 2 hedefine gerileyemeyeceği yönündeki kaygılar giderek güçleniyor. Bu nedenle piyasalar, faiz kararının yanı sıra Fed'in enflasyona ilişkin vereceği mesajları da yakından izleyecek.

Fed'de Gözler Warsh'ta: Faiz mesajı merakla bekleniyor

Piyasalardaki belirsizliğin odağında Fed Başkanı Kevin Warsh bulunuyor. Warsh, seleflerinin aksine faiz patikasına ilişkin önceden yönlendirme yapmaktan kaçınırken, para politikasına dair ipucu vermemeyi tercih ediyor.

Enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmekte kararlı olduğunu vurgulayan Warsh, bu hedef doğrultusunda yeni bir faiz artışını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin ise net bir mesaj vermedi. Bu nedenle yatırımcılar, toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda kullanacağı ifadeleri yakından takip edecek.

Fed kararı öncesi kritik uyarı: Belirsizlik hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bloomberg HT'de yer alan habere göe Santander US Capital Markets Baş ABD Ekonomisti Stephen Stanley, “Ne yapacaklarını düşündüğünüz ya da sonunda ne yaptıklarından bağımsız olarak, bu yeni bir döneme girdiğimizin iyi bir örneği” dedi.

Stanley, “Toplantıya gerçekten belirsizlik içinde giriyoruz. Ben temmuzda faizin sabit tutulmasını bekliyorum ancak faiz artırmaları da küçümsenmeyecek bir ihtimal” ifadelerini kullandı.

Fed'de gözler Warsh'ta: Faiz kadar yeni dönem mesajları da yakından izlenecek

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, toplantı sonrası düzenleyeceği basın toplantısında yalnızca ekonomiye ve faiz görünümüne ilişkin değil, merkez bankasında hayata geçirmeyi planladığı kapsamlı değişikliklere yönelik soruları da yanıtlaması bekleniyor.

Fed, bu toplantıda güncellenmiş ekonomik projeksiyonlarını ve faiz patikasına ilişkin tahminlerini yayımlamayacak. Yetkililer, 2025'in son üç toplantısında gerçekleştirdikleri faiz indirimlerinin ardından "bekle-gör" stratejisini benimsemişti. Ancak yılın ilk yarısında iş gücü piyasasının istikrar kazanması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün duraksaması, para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu. Bu nedenle yatırımcılar, resmi tahminler yerine Warsh'ın vereceği sözlü yönlendirmelere odaklanacak.

Warsh için kritik eşik: Faiz kararı güven testine dönüştü

Monetary Policy Analytics Ekonomisti Derek Tang, olası bir faiz artışının Fed Başkanı Kevin Warsh'ın güvenilirliğini artıracağını belirtti. Tang, böyle bir kararın Warsh'ın fiyat istikrarını yeniden sağlama yönündeki kararlılığını somut biçimde ortaya koyacağını ifade etti.

Tang'a göre faizlerin sabit tutulması ise Warsh'ın söylemleriyle uygulamaları arasında uyumsuzluk olduğu yönündeki eleştirileri güçlendirebilir ve "çok konuşup az icraat yapan" bir başkan algısına neden olabilir. Buna karşın, haziran ayında tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi, Fed'in bu toplantıda faiz artışı yerine bekle-gör yaklaşımını sürdürmesi yönündeki beklentileri destekliyor.

Fed'de gözler muhalefet oylarında: Şahin cephe güçleniyor

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın, enflasyonun seyrini değerlendirebilmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak temkinli bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Fed'in politika faizini sabit bırakması halinde ise piyasaların odağı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz artışına ne kadar yaklaştığına ilişkin verilecek mesajlara çevrilecek. Enflasyona yönelik endişelerin güçlenmesi nedeniyle bazı Fed yetkililerinin karara muhalefet şerhi koyabileceği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, şahin duruş sergileyebilecek isimler arasında öne çıkıyor.