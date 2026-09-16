Fed kararı öncesi kritik senaryolar: Piyasalar nasıl tepki verecek?

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç yılı aşkın sürenin ardından faiz artırmasına yönelik beklentiler güçlenirken, ekonomistler ve büyük finans kuruluşları kararın hisse senetleri, dolar, tahviller ve altın üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Chicago Booth anketine katılan 51 ekonomistin 50'si, Fed'in yüzde 3,50-3,75 aralığındaki politika faizini yükseltmesi gerektiğini belirtti. Katılımcıların çoğu 25 baz puanlık artışı desteklerken yüzde 14'ü, ABD-İran çatışmasının enerji fiyatlarını ve enflasyonu artırma riski nedeniyle 50 baz puanlık artıştan yana görüş bildirdi.

University of Texas at Austin'dan Olivier Coibion, Fed'in enflasyonla mücadelede geride kaldığını savunarak daha güçlü bir politika tepkisi gerektiğini söyledi.

S&P 500 için farklı senaryolar

JPMorgan'a göre Fed'in faizi sabit bırakması S&P 500'de yüzde 1,25-1,75 düşüşe yol açabilir. Banka, 25 baz puanlık artışın ileriye yönelik ek yönlendirme olmadan gelmesi halinde endeksin yüzde 0,25-0,75 yükselebileceğini öngörüyor.

Yardeni Research, Fed'den iki veya üç ilave faiz artışı beklerken bunun piyasa oynaklığını artırabileceğini belirtti.

MacroRiskAdvisors ise yeni bir faiz artırım döngüsünün S&P 500'de yüzde 8-10'luk geri çekilmeye yol açabileceğini düşünüyor.

Goldman Sachs ve UBS ise sınırlı sıkılaşmanın şirket yatırımlarını ve ekonomik büyümeyi ciddi biçimde bozmasını beklemiyor. UBS, yapay zekâ öncülüğündeki yatırımların hisse piyasasını desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Dolarda gözler Fed'in sonraki adımlarında

OCBC, yüksek petrol fiyatları, tahvil getirileri ve zayıf risk iştahının kısa vadede doları desteklediğini ancak yeni yükseliş için Fed'in ek sıkılaşma ihtimalini açık tutması gerektiğini belirtti.

Scotiabank, beklenmedik bir faiz sabit bırakma kararının doları önemli ölçüde zayıflatabileceğini ifade etti. TD Securities'e göre ise asıl belirleyici 25 baz puanlık artıştan çok Fed'in noktasal tahminlerinde sonraki faiz artışlarına ilişkin vereceği mesaj olacak.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i yeniden görebilir

ING, Fed'in bugünkü kararından bağımsız olarak reel faizlerdeki yükseliş nedeniyle ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yeniden yüzde 5 seviyesini test edebileceğini öngörüyor.

Bank of America'ya göre şahin bir Fed kararı 2 yıllık tahvil getirisini yaklaşık 5-10 baz puan yükseltirken, 30 yıllık getiriyi benzer ölçüde düşürebilir. Güvercin bir sonuçta ise 2 yıllık faiz yaklaşık 5 baz puan gerilerken 30 yıllık faiz yaklaşık 5 baz puan yükselebilir.

Altında sınırlı geri çekilme beklentisi

Sprott, faiz artışının altının uzun vadeli yükseliş eğilimini değiştirmesini beklemiyor. Sıkılaşmanın büyük ölçüde fiyatlandığını belirten kurum, olası geri çekilmenin sınırlı ve kısa süreli kalabileceğini; Fed'in faizi sabit bırakmasının ise altında yeni bir yükselişi tetikleyebileceğini düşünüyor.