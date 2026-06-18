Fed kararı sonrası yeni senaryo: Küresel bankalar beklentilerini güncelledi

ABD’de para politikasına ilişkin beklentiler, Fed’in son toplantısının ardından yeniden şekillendi. Citi, BBVA ve Barclays gibi büyük dev kuruluşlar, Fed’in enflasyonla mücadelede daha agresif bir çizgiye yöneldiğini değerlendirirken, faiz indirimlerinin ötelenebileceği hatta yeniden faiz artışı ihtimalinin masaya gelebileceği yönünde tahminlerini güncelledi.

Citigroup faiz indirimi beklentisini erteledi

Citigroup, ABD Merkez Bankası yetkililerinin daha şahin bir duruş sergilemesini gerekçe göstererek ilk faiz indirimi beklentisini Eylül 2026'dan Ekim 2026'ya öteledi.

Kurum, daha önce 2026 yılının eylül, ekim ve aralık aylarında faiz indirimi beklerken yeni tahmininde indirimlerin Ekim ve Aralık 2026'da yapılacağını, üçüncü indirimin ise Ocak 2027'de gerçekleşeceğini öngördü.

J.P. Morgan Asset Management APAC Baş Piyasa Stratejisti Tai Hui ise Fed'in bu yıl faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmasının düşük olasılık olduğunu belirtti. Hui, Federal Açık Piyasa Komitesinin mevcut politika faizleriyle sabırlı kalma konusunda rahat göründüğünü ifade etti.

Fed, politika faizini değiştirmezken karar metnindeki gevşeme eğilimini tamamen kaldırdı. Kararın ilk değerlendirmelerde şahin bulunmasının ardından ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi, ABD hisse senetleri ise geriledi.

Hui, fiyat istikrarı ve azami istihdam hedefleri ile federal fon faizinin temel politika aracı olarak kullanılmasının Kevin Warsh döneminde yerleşik görünümünü koruduğunu kaydetti.

Barclays, gelecek yıl sonuna kadar değişim beklemiyor

Barclays, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentisini değiştirerek politika faizlerinin 2027 sonuna kadar mevcut seviyelerde kalacağını öngördüğünü açıkladı.

Banka stratejistleri yayımladıkları notta, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu kontrol altına almaya odaklanan daha şahin tutumu ve 2027 yılına ilişkin faiz projeksiyonlarının yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle beklentilerini güncellediklerini belirtti.

Stratejistler, "FOMC'nin fiyat istikrarını yeniden tesis etmeye odaklanan şahin yönelimi ve üyelerin 2027 yılı faiz projeksiyonlarını yukarı çekmeleri ışığında, FOMC'nin faiz oranlarını 2027 sonuna kadar değiştirmeden bırakmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Barclays daha önce Fed'in bu yıl faizleri sabit tutacağını, ardından enflasyonda 2027 başında beklediği yavaşlamanın ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyordu.

BBVA'ya göre yukarı yönlü risk oluştu

ABD Merkez Bankası, politika faizini oy birliğiyle %3,50-%3,75 aralığında sabit tutarken karar metninden hem parasal gevşeme eğilimini hem de ileriye dönük açık yönlendirmeleri çıkardı.

BBVA Research, ilave faiz indirimlerinin önündeki eşiğin yılın başına kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini, enflasyonun hedefe doğru gerilememesi halinde faiz artırımı olasılığının artık göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Kurum, Fed'in yılın kalanında faizleri sabit tutmasını beklemekle birlikte görünümde yukarı yönlü risk oluştuğunu bildirdi.

Fed'in güncellenen noktasal tahminlerinde 18 yetkiliden 9'u bu yıl faiz artışı öngördü. Mart ayında hiçbir yetkili artış beklemiyordu. Bir üye gelecek altı ayda üç kez 25 baz puanlık artış, beş üye iki artış, üç üye ise bir artış tahmin etti. Sekiz yetkili değişiklik beklemezken yalnızca bir üye faiz indirimi öngördü.

Fed Başkanı Kevin Warsh bireysel tahmin sunmadı ve bir sonraki politika adımına ilişkin yönlendirme veremeyeceğini söyledi. Medyan tahmin, bu yıl bir faiz artışına, 2027 ve 2028'de ise birer indirime işaret ederken uzun vadeli faiz beklentisi %3,00-%3,25 aralığında oluştu.

Fed, 2026'nın dördüncü çeyreği için büyüme tahminini %2,2 olarak belirlerken çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu beklentisini %3,3 seviyesinde açıkladı.

ING, Fed'in bekleme sürecine girdiğini öngördü

ING, piyasalarda bu yıl için fiyatlanan faiz artışının Fed kararı öncesindeki 19 baz puandan 32 baz puana çıktığını, gelecek yılın aynı dönemine kadarki toplam artış beklentisinin ise 33 baz puandan 42 baz puana yükseldiğini bildirdi. Buna rağmen kurum, Fed'in yaklaşık 12 ay sürebilecek uzun bir bekleme dönemine girmesini bekliyor.

WTI petrolün varil fiyatının 76 dolara gerilemesinin ABD'de benzin fiyatlarını 4,60 dolarlık zirveden galon başına 3,75 dolara çekebileceği ve haziran manşet enflasyonunda aylık düşüş sağlayabileceği belirtildi.

Fed kararının ardından 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi %4,45 bölgesine yükseldi. Dolar yaklaşık %0,5 değer kazanırken altın %2,5 geriledi, dolar/İsviçre frangı paritesi yaklaşık %0,7 yükseldi.

ING, şahin Fed görünümünün avro/dolar paritesini yaz aylarında 1,1500 seviyesine doğru baskılayabileceğini, dolar/yen paritesinin ise 162-163 aralığına yükselebileceğini öngördü.