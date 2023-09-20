Fed kasımda faizleri artırabilir

DZ Bank Research analistleri, Fed'in bugün sona erecek 2 günlük FOMC toplantısında faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 seviyesinde bırakmasının beklendiğini, ancak işgücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında Fed'in faiz oranının önümüzdeki dönemde daha da artırılabileceğine işaret edebileceğini ifade ettiler.

DZ Bank Research analistler, "İşgücü piyasası yavaş soğuması, enflasyondaki son artış ve güçlü perakende satışlar dikkate alındığında politika yapıcıların Kasım ayında olası bir faiz artışına ve daha uzun vadede bir faiz oranı artışına işaret etmeleri muhtemel" değerlendirmesini yaptılar.

Para piyasaları Fed'in çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini %99 olarak fiyatlıyorlar.