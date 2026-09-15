Fed kritik virajda: Piyasalar ile ABD yönetimi arasında sıkışan Merkez Bankası’nı ne bekliyor?

Piyasadaki belirsizlikle birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklığın iki haneli seviyelere yükseldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Bektaş, ABD Başkanı Trump'ın oldukça zorlu bir denklemde karar vereceğini söyledi. Doç. Dr. Bektaş, piyasanın faizlerin yukarı yönlü hareket etmesini istediğini, buna karşın Trump'ın ülkenin en güçlü devlet olarak en düşük faizle borçlanması gerektiğini savunduğunu aktardı. Öte yandan Trump’ın, savaşın ancak ara seçimlerden sonra bitebileceğine dair açıklamalarına da değinen Doç. Dr. Bektaş, jeopolitik gerilimin ve belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğini kaydetti.

Sınırlı sermaye ve yükselen risk primleri

Küresel dünyada artan kamu borçlarının yanı sıra şirketlerin yapay zeka odaklı teknoloji yatırımları için piyasadan yoğun şekilde borçlandığını ifade eden Doç. Dr. Bektaş, dünyadaki kısıtlı sermayeye erişim noktasında sorun yaşandığını dile getirdi. Yatırımcıların bu yüksek kamu borç yükü altında kısıtlı sermayeyi sunarken daha yüksek bir risk primi talep ettiğini belirten Doç. Dr. Bektaş, yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte tahvil faizlerindeki yukarı yönlü tırmanışın doğal karşılandığını savundu. Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil alımları yapmasının ve piyasayla restleşilmesinin de faizlerdeki yükselişte rol oynadığını ekledi.

İletişim sorunu ve enflasyon baskısı

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aşması ve enflasyon verilerinde enerji kaynaklı katkının yüksek kalmasının ikinci tur etkileri tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Michigan Üniversitesi verilerine göre hanelerin 12 ay sonraki enflasyon beklentisinin Eylül ayında %4'ten %4,6'ya yükseldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Bektaş, ilk toplantıdan bu yana FED ile piyasa arasındaki iletişim kanalında sorun yaşandığını vurguladı. Beklenti yönetiminin tam kurulamadığını ifade eden Doç. Dr. Bektaş, toplumda oluşan ‘enflasyonla yeterince mücadele edilmiyor’ algısını kırmak için Fed'in sınırlı bir faiz artırımı yapması veya etkili bir sözlü yönlendirmeye başvurması gerektiğini belirtti.

Faiz artışı bir patika mı yoksa fren mi?

Fed'in olası bir faiz artırım kararı açıklaması halinde piyasalarda yeni bir sorunun gündeme geleceğini kaydeden Doç. Dr. Bektaş, bu adımın sürekli bir faiz artırım patikasının ilk hamlesi mi yoksa ön alıcı bir fren mekanizması mı olduğunun sorgulanacağını söyledi. Doç. Dr. Bektaş, bir tarafta faiz artışı bekleyen piyasa baskısı, diğer tarafta ise faiz artışına karşı çıkan ABD yönetimi arasında Fed'in alacağı kararın heyecanla izleneceğini ifade etti.