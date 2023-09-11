Fed, ne zaman ‘tamam’ diyecek?

Emircan YAMAN

ABD’de uzun süre yüksek kalacağı düşünülen politika faizi için, Fed guvernörlerinden farklı sesler yükseliyor. Bazı FOMC üyeleri faiz artışlarının durması gerektiğini savunurken, bazı üyeler enflasyonun kontrol altına alınması için son bir artışın daha gerekli olduğunu savunuyor.

Konuyla ilgili bir üniversitede konuşan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, “Bu ayın sonlarına doğru bir araya geldiğimizde bir pas geçme daha uygun görülebilir. Ancak pas geçmemiz duracağımız anlamına da gelmiyor.” ifadelerini kullandı. Logan Fed’in en şahin üyelerinden biri olarak görülüyor.

Logan’ın yanı sıra CNBC’ye konuşan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Fed’in yakın zamanda adım atmasını gerektirecek bir durum olmadığını ve verilerin beklenmesi gerektiğini söyleyerek eylül ayında pas geçilebileceğinin sinyalini verdi.

Kısa bir süre önce konuyla ilgili bir açıklama yapan Boston Fed Başkanı Susan Collins ise faiz oranlarının zirvede ya da zirveye yakın olduğunu söyledi. Fakat verilerin bundan sonra nasıl şekilleneceğine bağlı olarak daha fazla artışa da ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Çarşamba günkü enflasyon verisi önemli

Fed geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreçte fonlama faizini toplamda 11 kez artırarak 525-550 baz puan aralığına kadar çıkardı. Bu süreçte Temmuz 2022’de yüzde 9,3 ile zirveyi gören tüketici enflasyonuysa Temmuz 2023’te yüzde 3,2’ye kadar geriledi. Ekonomistler çoğunlukla, mevcut faiz oranlarının enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2’ye indirmek için yeterli olduğunu, bu aşamadan sonra daha fazla faiz artışı yapmanın ekonomiyi resesyona sokabileceğini ifade ediyor.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak ağustos enflasyonu da Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair önemli bir gösterge olacak. Özellikle enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin bu haftaki enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceği düşünülüyor. Ağustosta yıllık TÜFE'nin yüzde 3,6 artacağı öngörülüyor.

CME Fedwatch verilerine göre Fed’in eylül ayı toplantısında fonlama faizini sabit bırakması ihtimali yüzde 90’ın üzerinde görülüyor. Buna karşın kasım ayı toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimaliyse yüzde 40’a yakın seviyelerde fiyatlanıyor.