Fed politika faizini %4'ün üzerine taşır mı? HSBC’den yeni faiz patikası analizi
HSBC, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentilerini paylaştı. Kuruma göre eylül ayındaki adım da dahil edildiğinde toplamda iki ila üç faiz artışını içeren bir patika, enflasyon riskini kontrol altında tutmak için en dengeli seçenek olarak duruyor. Ancak piyasa fiyatlamasının bu senaryodan bile daha sıkı olduğu ve eylül sonrasına üç ek artırım daha eklendiği belirtiliyor.
Raporda vadeli piyasalarda eylül sonrasına üç adet 25 baz puanlık ek sıkılaşmanın fiyatlandığı aktarıldı. HSBC'nin hesabına göre bu, toplamda 100 baz puanlık ilave sıkılaşma anlamına geldi ve politika faizini Fed'in uzun vadeli nötr olarak gördüğü seviyenin yaklaşık 150 baz puan üzerine taşıdı. Böyle bir tablonun büyüme ve riskli varlıklarda baskı yaratabileceği uyarısı yapıldı.
Fed'in son artışının arkasındaki gerekçe
HSBC, Fed'in 25 baz puanlık son hamlesinin enflasyonla mücadelede kredibiliteyi koruma amacı taşıdığını ifade etti. Enerji tarafındaki yükseliş, ağustos ayı çekirdek enflasyonundaki direnç ve enflasyonun uzun yıllardır hedefin üzerinde kalması bu kararın temel faktörleri olarak sıralandı. ABD'de büyümenin dirençli kalması, işsizliğin düşük seyretmesi ve istihdamdaki toparlanma işaretleri de Fed'in fiyat istikrarına odaklanması için alan yarattı.
FOMC üyelerinin faiz beklentisi
Güncellenen projeksiyonların haziran ayına kıyasla daha güçlü büyüme ve daha yavaş gerileyen çekirdek enflasyona işaret ettiği vurgulandı. Nokta grafiğe göre projeksiyon veren 18 FOMC üyesinden 12'si eylül sonrası 2026 içinde bir artırım daha bekledi. Dört üyenin beklentisi iki ek artırım yönünde olurken, iki üye yılın kalanında yeni bir adım öngörmedi. Üyelerin büyük kısmının 2027 için faizi %4,00-4,50 aralığında beklediği belirtildi. Medyan beklentilerde de yukarı revizyon görüldü; yıl sonu politika faizi tahmini %3,8'den %4,1'e, çekirdek PCE tahmini %3,3'ten %3,4'e çıkarıldı.
Tahvil faizinde %5 seviyesi ve normale dönüş yorumu
HSBC'ye göre yapay zeka yatırımlarının yarattığı güçlü talep ile jeopolitik kaynaklı arz şokları birleşerek enflasyonu daha dalgalı ve yüksek bir patikada tuttu. Bu yüzden faizlerin bir süre daha yüksek kalması beklendi. Bu ortamda ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %5 civarındaki seviyelerin tarihsel olarak aşırı olmadığı, aksine normale dönüşü yansıttığı savunuldu.
ABD Hazinelerinin halen getiri anlamında fırsat sunduğu ancak geçmişteki gibi portföyü tek başına dengeleyecek kadar güvenilir bir koruma sağlamayabileceği, bu nedenle kamu ve özel sektör tahvilleri, gelişen piyasalar ve alternatif varlıklarla çeşitlendirmenin daha sağlıklı olacağı ifade edildi.
Hisse tarafında rota ABD dışına kayıyor
ABD şirketlerinde karlılığın güçlü seyrini koruduğu ancak mevcut değerlemelerin uzun süredir devam eden iyimserliği büyük ölçüde fiyatladığı belirtildi. Dolar tarafında değer kaybının sürebileceği öngörülürken, daha makul çarpanlar, kar görünümündeki iyileşme ve küresel büyümenin desteğiyle Avrupa, Asya ve gelişen ülkelerde fırsatların artabileceği vurgulandı.