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Fed raporu: ABD'de geçen yılın son çeyreğinde ticari kredilere olan talep attı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'ün dördüncü çeyreğinde büyük ve orta ölçekli firmalara yönelik ticari kredilere olan talebin arttığını bildirdi.

AA
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Fed raporu: ABD'de geçen yılın son çeyreğinde ticari kredilere olan talep attı
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Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 67 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, ankete katılanların genel olarak ticari ve sınai krediler için standartların daha sıkı olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Raporda, büyük ve orta ölçekli firmalara yönelik ticari ve sınai kredilere talebin arttığı, küçük firmalara yönelik kredilere talebin ise temelde değişim kaydetmediği belirtildi.

Hane halklarına verilen kredilerde de bankaların genel olarak kredi standartlarının büyük ölçüde değişmediğini bildirdiği belirtilen raporda, ancak konut kredisi türlerinin çoğunda talebin azaldığı kaydedildi.

Raporda, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine talebin zayıfladığı ancak taşıt kredilerine talebin değişim göstermediği aktarıldı.

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