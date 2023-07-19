Fed son kez faiz tetiğine basacak

Ekonomistlere göre ABD Merkez Bankası Fed son faiz artışını temmuz toplantısında gerçekleştirecek.

Reuters tarafından 106 ekonomistin katılımı ile yapılan anket, 25-26 Temmuz'da yapılacak FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapılacağı konusunda görüş birliği olduğunu gösterirken, ekonomistlerin çoğu bunun son faiz artırımı olacağını öngördü.

Dezenflasyon tartışmaları büyüyor

ABD’de halihazırdaki tartışma konusu ise dezenflasyonun devam etmesini sağlamak için daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığı ya da fazlasını yapmanın ekonomiye gereksiz yere zarar verip vermeyeceği.

NatWest Markets stratejisti Jan Nevruzi, "Fed için, yumuşak TÜFE baskısına rağmen, hala temmuz ayında bir artış bekliyoruz ve enflasyondaki yumuşaklığın devam etmesini umarken, politika oluşturma açısından buna güvenmek akıllıca değil" dedi.

Son Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında Fed yetkililerinin faiz için öngördükleri yüzde 5,50-5,75 tepe noktasına ulaşılacağını 106 ekonomistten sadece 19'u tahmin etti.

13-18 Temmuz tarihlerinde yapılan ankete göre, Fed'in 2024 Mart ayına kadar en az 1 faiz indirimi yapacağını öngörenlerin oranı ise yüzde 78'den yüzde 55'e geriledi.

Ekonomistlerin ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminleri de yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e yükseldi. Gelecek yıl ise büyümenin yüzde 0,7'ye yavaşlaması bekleniyor.