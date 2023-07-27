Fed sonrası Asya piyasaları yükseldi

Avrupa ve Japonya'da merkez bankalarının bugün ve yarın açıklayacakları faiz kararlarının piyasalar için risk oluşturup oluşturmayacağı izlenirken, ABD'de beklentilere paralel gidilen faiz artırımının ardından Asya borsaları yükseldi, dolar düştü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.04 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi %0.63 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve daha fazla artırım konusunda kapıyı açık bıraktı.

Başkan Jerome Powell yakından izlenen basın toplantısında, Eylül ayında gerçekleşecek sonraki politika toplantısında faiz artırımına gidilmesi ihtimaline ilişkin bir söz vermese de analistler yavaşlamaya devam eden enflasyon ve zayıf ekonomik verilerle yetkililerin duraksamaya gidebileceğini ifade ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararı ile faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırması bekleniyor. Enflasyondaki yavaş gerileme, yetkililer üzerinde faizleri artırmaları yönünde baskı yaratıyor.

Bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yarın açıklayacağı faiz kararı. Reuters tarafından düzenlenen ankete göre, çoğunluğun görüşü yetkililerinin değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Fed kararının ardından, piyasalar sıkılaştırmanın tamamlandığı yönünde fiyatlamada bulunmaya devam ederken vadeli işlemler, merkez bankasının Eylül ayında 25 baz puan büyüklüğünde bir artışla sürpriz yapabileceğine yaklaşık %20 ile düşük ihtimal veriyorlar.

Piyasalar, gelecek yılın sonuna kadar da 125 baz puan büyüklüğünde faiz indirimlerini fiyatlamaya başladılar.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri dün 6 baz puan geriledikten sonra bugün %3.8609 seviyesinde yatay seyretti.

ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri dün 7 baz puan geriledikten sonra bugün %4.8287 seviyesinde belirgin bir değişim göstermedi.

Dolar endeksi geriledi

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün bazı yatırımcıların sonuncu olmasını beklediği faiz artırımını gerçekleştirmesinin ardından gerilerken, piyasalar dikkatlerini Avrupa Merkez

Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararına çevirmiş durumda.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.20 düşüşle 100.9 seviyesine geriledi.

Dolar yen karşısında %0.14 düşüşle 140.01 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar paritesi %0.11 artışla 1.1095 seviyesine yükseldi.