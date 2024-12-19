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Fed sonrası hisselerde satış “sağlıklı”

Wharton School Emeritus Finans Profesörü Siegel'e göre, Fed kararı sonrası Wall Street'teki hisse senedi satışları "sağlıklı" oldu.

Haber Merkezi
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Fed sonrası hisselerde satış “sağlıklı”
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Pennsylvania Üniversitesi Wharton School’da Emeritus Finans Profesörü olan Jeremy Siegel'e göre, Fed'in gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin ihtiyatlı projeksiyonu yatırımcılara bir "gerçeklik kontrolü" sağladığı için Wall Street'teki hisse senedi satışları "sağlıklı" oldu.

Siegel, CNBC'nin "Squawk Box Asia" programına verdiği demeçte, "Piyasa neredeyse kaçış durumundaydı ve bu onları Fed'in gevşeme döngüsüne başladığında yatırımcıların bahsettiği kadar düşük faiz oranlarına ulaşamayacağımız gerçeğine getirdi" dedi.

"Piyasa aşırı iyimserdi, bu nedenle satışlara şaşırmadım" diyen Siegel, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinin sayısını bir ya da iki indirimle azaltmasını beklediğini anlatan Siegel, Ayrıca, FOMC'nin ileriye dönük enflasyon tahminini yükseltmesi nedeniyle gelecek yıl "indirim yapılmama ihtimali" olduğunu belirtti.

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