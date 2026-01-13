Fed soruşturması büyüyor: Küresel merkez bankaları Powell'a desteğini açıkladı

Küresel merkez bankaları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a destek açıklaması yayımladı.

Küresel merkez bankaları tarafından yapılan açıklamada, "Fed Başkanı Powell ile dayanışma halindeyiz" denirken, açıklamaya şu ifadelerle devam edildi:

"Powell, kamu çıkarını temel alarak görevini yaptı. Powell, hukuk düzeni ve demokratik hesap verebilirlik temelinde görevini layıkıyla yerine getirdi."

New York Fed Başkanı Williams, Powell'a destek verdi

New York Fed Başkanı John Williams, Fed Başkanı Jerome Powell'ı savundu. New York'taki Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Williams, Powell'ın Fed'in 13 yıllık liderlik kadrosunda kamu görevini temsil ettiğini söyledi ve "yüksek belirsizlik dönemlerinde Federal Rezerv'i sakin bir şekilde yönetme" konusundaki sicilini övdü. Powell'ın "kusursuz dürüstlüğe sahip bir adam olduğunu kanıtladığını" belirtti.

Ocak ayının ilerleyen günlerinde yapılacak Fed'in 2026'nın ilk toplantısı öncesinde Williams, faiz oranlarının rahat bir yere ulaştığını söyledi. Bu, 2025'i bitiren üç ardışık faiz indiriminin ardından politika yapıcıların oranları tekrar düşürme konusunda acele etmeyebileceğine işaret ediyor.

Williams, para politikasının artık iyi konumlandığını söyleyerek, yakın gelecekte daha fazla indirime duyulan ihtiyacın azaldığını belirtti.

Almanya Başbakanı Merz, merkez bankalarına siyasi etkiden endişeli

Almanya Başbakanı Friedrich Merz salı günü, dünyadaki merkez bankaları üzerinde siyasi etkinin ne kadar güçlü hale geldiği konusunda endişesini dile getirdi ve bağımsız çalışmalarına izin verilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Merz, Hint şehri Bengaluru'ya yaptığı ziyaret sırasında "Sadece son birkaç gün veya hafta değil, bir süredir dünyadaki merkez bankaları üzerinde siyasi etkinin ne kadar güçlü hale geldiği konusunda endişeliyim. İyi nedenlerle, Avrupa'da, Almanya dahil, her zaman merkez bankasının bağımsızlığını son derece önemli gördük. Umarım durum böyle kalmaya devam eder” dedi.

Merz, merkez bankalarının para politikası kararlarını siyasi müdahale olmadan alabilmelerinin ekonomik istikrar için kritik olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Fed'in tarihinde benzeri görülmemiş bir kriz, pazar gecesi Powell'ın Fed'in Adalet Bakanlığı'ndan celp aldığını açıklayan bir açıklama yapmasıyla kamuoyuna yansıdı.

Celpler, Powell'ın yaz aylarında Senato'da verdiği ifade ve Fed'in genel merkez binasının uzun süredir devam eden yenileme projesine ilişkin savunmasıyla ilgili olurken, Başkan Trump ve müttefikleri bu projeyi pahalı ve kötü yönetilmiş olarak eleştirmişti.

Powell, pazar gecesi yaptığı güçlü açıklamada, soruşturmanın Trump'ın Fed'in faiz oranlarını nasıl belirlediğini etkileme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.