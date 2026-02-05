Fed, stres testlerinde frene bastı

Fed, 2026 stres testi döngüsünde büyük bankaların sermaye seviyelerini değiştirmeyeceğini açıkladı. Fed, yıllık testlerde şeffaflığı artırmaya yönelik çeşitli değişiklikler üzerinde çalışırken bu kararın alındığını duyurdu.

Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, büyük bankaların "stres sermaye tamponlarının” 2027’de revize edileceğini belirtti. Bowman, kamuoyundan geri bildirim alınmasının ardından denetim modellerindeki eksikliklerin giderilmesi için bu sürenin gerekli olduğunu ifade etti.

Fed, geçen ekim ayında test modellerini ve senaryolarını kamuoyuna açma kararı almıştı.

2026 test senaryoları, işsizlikte keskin artış, piyasalarda ciddi dalgalanma ve varlık fiyatlarında sert düşüş öngörüyor. Geçen yıl yapılan sınavda bankaların büyük bir ekonomik daralmayı atlatabilecek durumda olduğu ve sermaye seviyelerinin düzenleyici asgari sınırların üzerinde kaldığı görülmüştü.

Bankalar şikayet ediyordu

Bankalar uzun süredir yıllık sınavların şeffaf olmamasından ve subjektif değerlendirmelerden şikâyet ediyordu. Fed’in modelleri kamuoyuna açma kararı sektör için önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Barr ise karara karşı çıkarak sermaye seviyelerinin dondurulmasının testleri "durağan" hale getirebileceğini savundu. Barr, sermaye gerekliliklerinin bankaların risklerini en güncel ölçümler üzerinden belirlenmesi gerektiğini söyledi.