Fed tutanakları: Enflasyon kalıcı, büyüme belirsiz, istihdamda risk aşağı yönlü

Fed politika yapıcıları Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) geçen ayki toplantılarında ABD ekonomisinin eş zamanlı olarak daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme riskleriyle karşı karşıya olduğu konusunda neredeyse hemfikirdi ve bazı politika yapıcılar merkez bankasını "zor ödünleşmelerin" beklediğini belirtti.

Fed yetkilileri geçen ayki toplantılarında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldıklarında gümrük tarifelerinden kaynaklanan enflasyonist baskıların daha uzun süreli olma riskini vurgulamışlardı.

Tutanaklarda, “Katılımcıların çoğunluğu, çeşitli faktörlerden kaynaklanan enflasyonist etkilerin öngördüklerinden daha kalıcı olma potansiyeline dikkat çekti” denildi.

18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşen FOMC toplantımlarnının bugün yayınlanan tutanaklarında, "Katılımcılar ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını, neredeyse tüm katılımcıların enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü, istihdama ilişkin risklerin ise aşağı yönlü olduğunu değerlendirdi" denildi.

Toplantıdaki bazı katılımcılar "Fed'in 19 politika yapıcısının, Başkan Donald Trump'ın 2 Nisan'da Mart toplantısından önce açıkladığından daha agresif ve geniş kapsamlı bir dizi ithalat vergisini açıklamasından önce düzenlenen bir toplantıdaki ruh hali hakkında tutanaklar, büyüme ve istihdam görünümü zayıflarken enflasyonun daha kalıcı olması durumunda Federal Açık Piyasa Komitesinin zor ödünleşimlerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Mart ortası itibariyle, Trump'ın son gümrük vergisi açıklamalarını takip eden hisse senedi fiyatlarındaki düşüşten önce, Fed yetkilileri zaten "ani bir yeniden fiyatlandırma" risklerinden endişe duyuyorlardı.

Tutanaklarda, "Birkaç katılımcı, finansal piyasalarda riskin ani bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasının ekonomiye yönelik herhangi bir olumsuz şokun etkilerini artırabileceği konusunda uyardı" denildi.