Fed tutanakları sonrası küresel piyasalarda karışık seyir

Asya borsaları Çin'in yavaşlayan ekonomik toparlanmasına yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmaya devam edebileceğine dair endişelerle dokuz ayın dip seviyesine gerilerken, dolar iki ayın zirvesine çıktı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.43 geriledi. Endeks ayın başından bugüne kadar %8 geriledi ve Eylül'den bu yana en kötü aylık performansı kaydetmeye hazırlanıyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi %0.33 düşüş kaydetti. Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %0.05 düştü. Çin hisse senetler piyasası, politika yapıcıların ekonomiyi destekleyici önlemlerinin yetersiz kalması ve beklentilerin altında kalan birçok ekonomik verinin etkisiyle zayıf seyir izliyor.

Wall Street, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin faiz artırımlarının devam edip etmeme konusunda fikir ayrılığı yaşadığını gösteren geçen ayki para politikası toplantısı tutanaklarının ardından ekside kapandı.

Bazı yetkililer faizleri çok yükseltmenin ekonomi üzerinde yarattığı risklere dikkat çekerken, "çoğu" politika yapıcı enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam etti.

Dolar, yen karşısında değer kazanarak kurun kamu otoritelerince daha önce piyasaya müdahale edilen seviyelere yükselmesine yol açtı. ABD ekonomisi gücünü koruduğu için faizlerin yüksek seyredeceği beklentisi dolara destek verirken, Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikası iki ülkenin faiz oranları arasındaki uçurumun kapanmamasına ve yenin değer kaybetmesine yol açıyor.

Dolar/yen kuru, bugün 146.565 seviyesine çıkarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.06 artışla 103.53 seviyesine yükseldi.

Avustralya'da istihdamın beklenmedik bir şekilde düşmesi ve işsizliğin beklenenden fazla artmasının ardından Avustralya doları değer kaybetti. Euro/dolar %0.09 düşüşle 1.0864 seviyesine geriledi.