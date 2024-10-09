Fed tutanakları: Üyelerin büyük çoğunluğu faiz indirimini destekledi

ABD Merkez Bankası'nın, dört yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirdiği Eylül toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösterdi.

Tutanaklarda önemli çoğunluğun enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe ilerlediğine dair artan güvenle 50 baz puanlık indirimi desteklediği, bazı katılımcıların ise 25 baz puan indirimden yana olduğu ifade edildi.

Enflasyon ve istihdama yönelik risklerin dengede olduğu belirtildi. Ekonomik aktivitenin güçlü biçimde iyileştiği, istihdam artışının yavaşladığı ancak işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği dile getirildi.

Yetkililer kararların ekonominin gelişimine bağlı olduğunu vurguladı. Üyeler enflasyonu düşürmek konusunda ilerleme sağlandığını, enflasyona yönelik risklerin azaldığını ancak hala bir nebze yüksek seyrettiğini dile getirdi.

25 baz puanlık indirimden yana olan üyeler enflasyonun hala yüksek seyrettiğine ve büyümenin güçlü olduğuna işaret etti.

Fed geçen ay 50 baz puan faiz indirimiyle politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.