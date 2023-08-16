Fed tutanaklarında faiz artışı sinyali

Toplantı tutanaklarına göre Fed yetkilileri enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin daha fazla faiz artışına yol açabileceğini düşünüyor.

Çarşamba günü açıklanan tutanaklara göre, Fed yetkilileri son toplantılarında enflasyonun hızıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Fed yetkilileri koşullar değişmediği takdirde gelecekte daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini dile getirdi.

İki gün süren temmuz toplantısı sırasında yapılan bu tartışma, piyasaların genellikle bu döngünün sonuncusu olmasını beklediği çeyrek puanlık bir faiz artışıyla sonuçlandı.

Ancak tartışmalar çoğu üyenin enflasyonla mücadelenin henüz sona ermediğinden ve faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ilave sıkılaştırma adımları atmasını gerektirebileceğinden endişe ettiğini gösterdi.

"Enflasyon riski devam ediyor"

FOMC tutanaklarında "Katılımcılar enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüler" ifadelerine yer verilirken, "Çoğu katılımcı, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorlar" değerlendirmesi de yapıldı.

Tutanaklara göre, politika yapıcılar enflasyonun düştüğüne dair kanıtları tartarken ve faizlerin gereğinden fazla artırılması halinde istihdam ve ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel zararı değerlendirirdiler. Katılımcılardan "birkaçı" temmuz ayında faiz oranlarının değiştirilmemesini savundu.

Tutanaklarda, "gelecekteki politika kararları üzerinde etkili olabilecek çeşitli risk yönetimi hususlarını da tartışıldı" ifadesi yer alırken, "Bazı katılımcılar ekonomik faaliyetin dirençli olmasına ve işgücü piyasasının güçlü kalmasına rağmen, ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler ve işsizlik oranı üzerinde yukarı yönlü riskler olmaya devam ettiği yorumunda bulundular" denildi.

Tutanaklara göre, Fed politika yapıcıları genel olarak belirsizlik seviyesinin yüksek kalmaya devam ettiği ve gelecekteki faiz kararlarının "tamamen" veriler tarafından yönlendirileceğini belirttiler ve verilerin dezenflasyon sürecinin ne ölçüde devam ettiğinin netleştirilmesine yardımcı olacağını vurguladılar.

Tutanaklar, Fed uzmanlarının bu yıl için "ılımlı resesyon" öngörüsünü artık terk ettiklerini, 2024 ve 2025'te trendin altında büyüme olacağını tahmin ettiklerini de ortaya koydu.

Fed'in gelecek toplantısı 19-20 Eylül'de yapılacak.